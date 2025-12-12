Kiderült, mennyi civil áldozatot követelt az ukrajnai háború

November folyamán az orosz támadások következtében legalább 226 ukrán civil halt meg. A halálos áldozatok több mint felét sűrűn lakott városrészeket ért, nagy hatótávolságú rakéta- és dróntámadások okozták, és a támadásokban további 952 civil sebesült meg.

A jelentés szerint az éjszakai rajtaütések során gyakran egyszerre több száz drónt és rakétát vetettek be.

Danielle Bell, az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője elmondta, hogy Oroszország megújított hadjáratot indított az energetikai infrastruktúra ellen, ami súlyosan megbénítja a lakosság számára nélkülözhetetlen szolgáltatásokat.

Milliók kénytelenek hosszú időszakokat átvészelni áram, fűtés és víz nélkül. Ez a megpróbáltatás egyre súlyosabb, ahogy rövidülnek a nappalok és csökken a hőmérséklet

– tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images