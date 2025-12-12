  • Megjelenítés
Máris itt a nagy csavar: Kijev tagadja a béketervet, mégsem hagynák el a Donbaszt
Máris itt a nagy csavar: Kijev tagadja a béketervet, mégsem hagynák el a Donbaszt

Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadó újságírók előtt elutasította a tervet, amely szerint ütközőzónát hoznának létre Donyeck megyében – írja az RBK.

December 11-én szivárgott ki egy jelentés, amely szerint Kijev beadta a derekát az orosz és amerikai nyomásnak, ezért felvázoltak egy új lehetőséget a háború békés lezárásához. Ennek lényege az lett volna, hogy Donyeck megye még ukrán kézen lévő részéről kivonultak volna, miközben oda nem mehettek volna be az orosz fegyveresek. Ezzel lényegében egy ütközőzóna jött volna létre a területen. Ezeket

az állításokat viszont cáfolta a kommunikációs tanácsadó, szerinte a francia lap „rosszul értelmezte” az információkat.

Szerinte Mihajlo Podoljak főtanácsadó nem arról beszélt, hogy ezt a forgatókönyvet fogadnák el Kijevben, hanem arról, hogy ennek a lehetőségét is megvitatnák. Kiemelte, hogy különböző biztonsági megoldások vannak jelenleg terítéken, de ezeket meg kell beszélni. Hangsúlyozta továbbá, hogy minden a részleteken, az ellenőrzési mechanizmusokon és a jogi garanciákon fog múlni. Azt viszont megerősítette, hogy bármilyen döntést csak népszavazással lehet hozni:

Hogy Ukrajna egyetért-e vagy sem, azt csak a legmagasabb politikai szinten vagy Ukrajna népe döntheti el, ahogy az elnök tegnap újságíróknak mondta

– tette hozzá.

Közben az orosz reakció is megérkezett, Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin elnök főtisztje szerint az „egész Donbasz az övék”, illetve azt is felvetette, hogy Moszkva esetleg nem fogadja el a módosított békemegállapodást, mivel az nem fog tetszeni nekik. Ugyanakkor még nem kapták meg a dokumentumot, ezért nem tud róla mit mondani.

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

