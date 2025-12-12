Megszületett a tankok legrosszabb rémálma: sikeresen tesztelték a Nemyx-rendszert

A vállalat közlése szerint a tesztek során két tanktípust használtak, amelyeket a Nemyx rendszer irányítása alatt álló drónok egyidejűleg találtak el.
A Nemyx lehetővé teszi, hogy több drón egyetlen koordinált egységként működjön, mesterséges intelligencia által vezérelt műveleteket hajtva végre szárazföldi célpontok ellen.
Az AuterionOS által működtetett Nemyx rendszerhez bármely kompatibilis drón csatlakozhat egy egyszerű szoftverfrissítéssel,
így a különféle gyártóktól származó, alapvetően eltérő irányítórendszerrel rendelkező drónrajként lehet használni ellenséges célpontok ellen.
A rendszer elvileg teljesen autonóm repülési képességet és zavarórendszerekkel szembeni ellenállóképességet is biztosít. Ez azt jelenti, hogy a kezelőnek csak ki kell választania az irányítórendszerben a kijelölt célpontot, a drónok ezután automatikusan semlegesítik majd azt.
Ez egy döntő áttörés a pilóta nélküli rendszerek területén, amely nagy léptékben is hatékonnyá teszi az autonóm drónokat"
- nyilatkozta a vállalat.
Az Auterion drónjait most is használja az ukrán haderő: a fejlesztő 50 ezer ilyen UAV-t tervez leszállítani Ukrajnának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
