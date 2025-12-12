  • Megjelenítés
Nagyon fontos olajfinomítót találtak el az ukránok!
Globál

Nagyon fontos olajfinomítót találtak el az ukránok!

Portfolio
Az ukrán hadsereg pénteken csapást mért egy jelentős olajfinomítóra a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavl térségében.

A támadás célpontja a Szlavnyefty–JANOSZ olajfinomító volt

– közölte a vezérkar a Facebookon.

A katonai vezetés beszámolója szerint a létesítmény területén robbanásokat és nagyobb tüzet észleltek, a keletkezett károk mértékét pedig jelenleg vizsgálják.

Forrás: Reuters

Még több Globál

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Korlátozott tűzszünetről tárgyalt Putyin és Erdogan

Oroszország még évekig képes finanszírozni a háborút egy volt jegybanki vezető szerint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Szupertitkos jelentés szivárgott ki: megsemmisülhet Amerika USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozója egy összecsapásban
Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility