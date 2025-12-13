Európa kiakadt: rejtett cselt erőszakolhatnak bele a nagy béketervbe az oroszok

A tárgyalások egyik fő akadálya, hogy az amerikai tervben szereplő demilitarizált zóna fedezéket biztosíthatna Moszkva számára
rejtett erők telepítéséhez a vitatott térségben.
A Kreml ezután hibrid taktikákkal, köztük úgynevezett hamis zászlós műveletekkel alááshatná az amerikai biztonsági garanciákat, és ürügyet teremthetne egy újabb invázióhoz.
Közel négy évvel Oroszország nagyszabású támadása után a területi kérdések állnak a Washington, Kijev és Moszkva közötti bonyolult tárgyalások középpontjában. Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a keleti Donyecki és Luhanszki régióból – azokat a területeket is követelik, amelyeket jelenleg nem ellenőriznek az oroszok –, miközben Kijev továbbra sem hajlandó lemondani egyetlen talpalatnyi földről sem.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy az amerikai fél felvetette Donbasz "szabad gazdasági övezetté" alakítását egy különleges igazgatási rendszer alatt, míg Oroszország a demilitarizált zóna létrehozása mellett tette le a voksát. Zelenszkij a héten annak lehetőségét is felvetette, hogy népszavazást tartsanak a térség jövőjéről. Európai tisztviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország bármilyen ukrán csapatkivonást kihasználhatna a jelenleg Kijev által ellenőrzött területekről, ezért a következő napok és hetek legfőbb európai célja az, hogy a
békemegállapodás ne tartalmazzon orosz trójai falovat.
Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg továbbra is ragaszkodik Ukrajnával kapcsolatos maximális céljaihoz, a kulcskérdés az, hogy Moszkva taktikai okokból hajlandó-e támogatni az amerikai törekvéseket egy megállapodás gyors elérésére az elkövetkező hetekben.
Zelenszkij hétfőn Berlinbe utazik, ahol Friedrich Merz német kancellárral és más európai vezetőkkel, köztük Keir Starmer brit miniszterelnökkel találkozik.
Peter Ricketts, korábbi brit nemzetbiztonsági tanácsadó szerint az európaiak joggal aggódnak az amerikai demilitarizált zónára vonatkozó javaslat miatt. Szerinte amint az amerikai figyelem máshová terelődik, Putyin "incidenseket kreálhat ürügyként" – például az oroszul beszélők védelmére hivatkozva –, hogy bevonuljon a térségbe.
Kijev következetesen elutasítja a területi engedményeket, és biztonsági garanciákat kér, amelyek a NATO kölcsönös védelmi mechanizmusához hasonlítanának. "Van egy kérdés, amire én és minden ukrán választ szeretne kapni" – mondta Zelenszkij.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
