Hatalmas ellentámadást indított Ukrajna: Moszkva kínos magyarázkodásra kényszerült

Tegnap váratlan ellentámadást kezdett az ukrán haderő Kupjanszk térségében: minden jel arra mutat, hogy a várostól északra oldalba kapták az oroszokat és visszafoglalták Radkijivkát és Kindrasivkát. A siker után Zelenszkij elnök személyesen jelentkezett be Kupjanszk térségéből egy videón:
Az MK.ru és a portálnak nyilatkozó egyes orosz katonatisztek, katonai szakértők szerint semmi nem igaz a Kupjanszk térségéből jelentett ukrán sikerekről és
Zelenszkij elnök bejelentkezése is hamisítvány.
A portál által megszólaltatott egyik véleményvezér azt állítja, hogy zöld háttér előtt, színkulcsolás (Chroma key) segítségével vették fel a Zelenszkij elnökről készült videókat, képeket, a politikus sosem volt ott a frontvonalon Kupjanszk mellett. Egy másik orosz vezető szerint a felvétel még hetekkel ezelőtt készült, mielőtt az ukránok kivonultak volna Kupjanszkból – most már „sokkal jobban le van rombolva” a térség.
Érdekes módon Jurij Podoljaka, a cikk végén nyilatkozó orosz elemző azt mondja: a
Zelenszkijről készült videó valós lehet, a Jubilejnyij negyedben készült, amelyet nem foglalt el az orosz hadsereg
(ezzel Podoljaka implicit módon Putyin elnök állításait is cáfolta, aki többször azt mondta az elmúlt hetekben, hogy egész Kupjanszkot „felszabadították” az oroszok).
Podoljaka azt állítja: az ukrán elnök 5-10 percre tényleg a fronton volt; szerinte azért ment oda, mert szükség volt egy gyors győzelemre, melyet fel tud mutatni Zelenszkij elnök a korrupciós botrány és a donyecki katonai kudarcok közepette.
Valami egyébként biztosan történik Kupjanszk körül: még az alapvetően oroszbarát álláspontot közvetítő Military Summary térképén is „vitatott” területté vált Kupjanszk északi és déli régiója. Ukrán térképeken egyébként szinte teljesen visszafoglalták a várost az ukrán csapatok.
Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images
