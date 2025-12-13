Hősként üdvözölték hazájukban az orosz frontról hazatérő katonákat, a diktátor ölelést osztogatott

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető pénteken Phenjanban fogadta az Oroszországból hazatért katonai műszaki egységet – jelentette szombaton a KCNA állami hírügynökség.

A Koreai Néphadsereg 528. műszaki ezredének katonáit Kim "hősies helytállásukért" méltatta, amiért 120 napos külföldi bevetésük során maradéktalanul végrehajtották a Koreai Munkapárt utasításait. Az állami televízió felvételein az látható, ahogy az egyenruhás katonák leszállnak a repülőgépről, Kim pedig megölel egy kerekesszékben ülő katonát.

A KCNA közlése szerint az egységet augusztusban vezényelték ki, és az oroszországi Kurszki területen hajtott végre

harci és műszaki feladatokat Moszkva Ukrajna ellen folytatott háborújában.

Az orosz védelmi minisztérium múlt hónapban közölte, hogy az észak-koreai csapatok fontos szerepet játszanak a térség aknamentesítésében, miután segítettek visszaverni egy ukrán betörést.

A két ország közötti kölcsönös védelmi egyezmény alapján Észak-Korea tavaly mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba. Dél-koreai, ukrán és nyugati források szerint közülük több mint hatezren vesztették életüket.

Kim kilenc elesett katonáról számolt be, halálukat "szívszaggató veszteségnek" nevezve.

Bejelentette, hogy az ezred megkapja a Szabadság és Függetlenség Érdemrendet, az elesett katonák pedig posztumusz elnyerték a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Hőse címet.

Az ünnepségen magas rangú katonai és pártvezetők, valamint az egység tagjainak családjai vettek részt. Kim beszédében hangsúlyozta, hogy a katonák veszélyes területeken, harci körülmények között végezték munkájukat, és "feltétlen hűséget" tanúsítottak a párt és az állam iránt.

Észak-Korea az utóbbi hónapokban nyíltan ünnepli az Oroszország oldalán harcoló katonáit. Augusztusban Kim találkozott a külföldi bevetésen részt vevő tisztekkel, korábban pedig az állami média arról számolt be, hogy a vezető személyesen borította be nemzeti zászlóval az elesett katonák koporsóit.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images