Már a hadsereg bevetése is felmerült - most fordulat látszik az európai léggömb-diplomáciai válságban
Már a hadsereg bevetése is felmerült - most fordulat látszik az európai léggömb-diplomáciai válságban

Portfolio
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök megígérte, hogy mindent megtesz az országa területéről Litvániába átrepülő léggömbök megállításáért – közölte szombaton Vilniusban John Coale, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, miután kétnapos tárgyalást folytatott a belarusz vezetővel.

A cigarettacsempészek által használt léggömbök az elmúlt hónapokban több mint egy tucat alkalommal kényszerítették lezárásra a vilniusi repülőteret. Litvánia hibrid támadással vádolta meg Belaruszt, mert álláspontja szerint a minszki vezetés tudatosan elősegíti ezt a tevékenységet. Az ország szükségállapotot hirdetett, és parlamenti felhatalmazást kért ahhoz, hogy a hadsereg a rendőrség és a határőrség mellett részt vehessen a csempészek elleni fellépésben.

Lukasenka kedden még úgy nyilatkozott, hogy Litvánia eltúlozza a problémát, és szerinte a helyzet nem indokol ilyen mértékű reagálást.

A Reuters tudósítása alapján a belarusz elnök most őszintén igyekszik megoldani a helyzetet.

Úgy vélem, időbe telik majd, de meg lehet oldani. Biztosított arról, hogy normális kapcsolatot szeretne a szomszédaival

– mondta az amerikai különmegbízott, hozzátéve, hogy meglátása szerint mindkét fél dolgozik a megoldáson.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

