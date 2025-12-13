  • Megjelenítés
Nyíltan cáfolták Trump nagy bejelentését: nem sikerült békét teremteni, tovább pusztítanak a fegyverek
Globál

Nyíltan cáfolták Trump nagy bejelentését: nem sikerült békét teremteni, tovább pusztítanak a fegyverek

Portfolio
Nem igaz, hogy tűzszünet lépett életbe Thaiföld és Kambodzsa közt: explicit cáfolta Donald Trump elnök bejelentését a thai kormány - tudósított a New York Times.

A thai kormány szombaton határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök kijelentését, miszerint Thaiföld és Kambodzsa tűzszünetben állapodott meg. Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnök közölte, hogy

a hadsereg folytatja a katonai műveleteket Kambodzsa ellen.

Trump pénteken azt állította, hogy mindkét fél beleegyezett egy tűzszünetbe, amely szerinte "ma este lép életbe".

Anutin szombaton a Facebookon azt írta: "Thaiföld addig folytatja a katonai műveleteket, amíg nem érezzük biztonságban a földünket és a népünket."

Még több Globál

Meglepő távozás az amerikai haderő élén: kitüntetés után is titkolóznak az igazi okokról

Hollywoodi álmok vs. valóság: miért nem használják ezeket a látványos fegyvereket a hadseregek?

Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök közben azt nyilatkozta a médiának, hogy beszélt Trumppal a tűzszünet lehetőségéről, de nem jelentette be, hogy bármiféle megállapodás létrejött volna.

A hatodik napja tartó összecsapásokban eddig legalább húsz ember meghalt, és több mint félmillióan kényszerültek elhagyni otthonukat.

Kapcsolódó cikkünk

Furcsa ellentmondás: Trump békét hirdetett, de a valóság egészen más lehet

AI-forradalom: ezek a feltörekvő piacok lehetnek a következő nagy nyertesek

Kirobbant az újabb háborús konfliktus: félmillió ember menekül a harcok elől

Címlapkép forrása: Hafiz Ahmed/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet
Európa kiakadt: rejtett cselt erőszakolhatnak bele a nagy béketervbe az oroszok
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility