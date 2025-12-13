Nyíltan cáfolták Trump nagy bejelentését: nem sikerült békét teremteni, tovább pusztítanak a fegyverek

A thai kormány szombaton határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök kijelentését, miszerint Thaiföld és Kambodzsa tűzszünetben állapodott meg. Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnök közölte, hogy

a hadsereg folytatja a katonai műveleteket Kambodzsa ellen.

Trump pénteken azt állította, hogy mindkét fél beleegyezett egy tűzszünetbe, amely szerinte "ma este lép életbe".

Anutin szombaton a Facebookon azt írta: "Thaiföld addig folytatja a katonai műveleteket, amíg nem érezzük biztonságban a földünket és a népünket."

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök közben azt nyilatkozta a médiának, hogy beszélt Trumppal a tűzszünet lehetőségéről, de nem jelentette be, hogy bármiféle megállapodás létrejött volna.

A hatodik napja tartó összecsapásokban eddig legalább húsz ember meghalt, és több mint félmillióan kényszerültek elhagyni otthonukat.

