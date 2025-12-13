Sötétbe borult Ukrajna: pusztító csapás érte az ukrán energiahálózatot

Ihor Klimenko belügyminiszter szerint öt régiót értek találatok, legalább öt ember megsebesült. A tűzoltási munkálatok és az áramellátás helyreállítása továbbra is folyamatban van.
Oroszország a tél közeledtével egyre gyakrabban támadja az ukrán energiahálózatot.
A támadások a Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Mikolajiv, Odessza és Csernyihiv régiókat érintették.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közlése szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű átmenetileg elvesztette külső áramellátását a hálózatot érintő katonai tevékenység miatt, de azóta újracsatlakoztatták a rendszerhez. Az orosz ellenőrzés alatt álló létesítmény jelenleg nem termel áramot, ugyanakkor a reaktorok hűtéséhez folyamatos energiaellátásra van szükség.
Eközben Ukrajna súlyos pénzügyi helyzetben van: a következő két évben mintegy 136 milliárd eurónyi többletforrásra lenne szüksége, többek között az energetikai infrastruktúra újjáépítésének finanszírozására. Az uniós tagállamok pénteken megállapodtak abban, hogy határozatlan időre befagyasztják az Európában tartott, körülbelül 210 milliárd euró értékű orosz vagyont - a terv szerint ezeket az összegeket Ukrajnának kölcsönöznék ezen kiadásokra:
