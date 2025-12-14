Az ukrán vezérkar közlése szerint csapást mértek egy orosz olajfinomítóra: Oroszország tagadja az egészet

Az ukrán védelmi erők

szombat éjjel csapást mértek az Afipszki olajfinomítóra a Krasznodari határterületen, valamint az Urjupinszki üzemanyagraktárra a Volgográd megyében.

A támadásokról az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara számolt be a Facebook-oldalán.

A csapások célja az orosz megszálló erők támadóképességének csökkentése és logisztikai ellátásuk megzavarása volt.

Az Afipszki olajfinomító területén robbanásokat és nagy kiterjedésű tüzet észleltek,

amelyet a közösségi médiában terjedő videófelvételek is bizonyítanak.

Overnight strikes hit multiple targets inside Russia and occupied Crimea. In Volgograd region, a drone attack sparked a fire at the Uryupinsk oil refinery, with smoke seen over the facility. In occupied Crimea, a fuel depot near Simferopol GRES is burning, while explosions and… pic.twitter.com/ppqkRISkB4 https://t.co/ppqkRISkB4 — NOELREPORTS (@NOELreports) December 14, 2025

Az Urjupinszki üzemanyagraktárnál szintén robbanások történtek, majd tűz ütött ki.

Az ukránok közlésével ellentétben az orosz olajfinomító vezetése vasárnap a Telegramon közölte, hogy nem rongálódott meg a létesítmény az éjszaka folyamán.

A finomító egyik ellenőrzőpontja közelében egy gázvezeték kigyulladt. A tűz 100 négyzetméteres területet érintett, és azóta eloltották

- írták a közösségi alkalmazáson.

Az ukrán erők az éjszaka a megszállt területeken is több célpontot támadtak. A Donyecki területen találat érte a Volna–2 elektronikai hadviselési állomást, a 76. légideszant-hadosztály két parancsnoki állását, egy másik elektronikai hadviselési állomást, valamint egy Imbir radarállomást is. A támadások okozta károk pontos mértékét még vizsgálják.

