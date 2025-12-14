  • Megjelenítés
Az ukrán vezérkar közlése szerint csapást mértek egy orosz olajfinomítóra: Oroszország tagadja az egészet
Az ukrán vezérkar közlése szerint csapást mértek egy orosz olajfinomítóra: Oroszország tagadja az egészet

Az ukrán védelmi erők összehangolt csapásokkal oroszországi olajipari és katonai létesítményeket támadtak szombat éjszaka folyamán, írta meg az Ukrinform az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának közlése alapján. Az orosz finomító, a Reuters szerint vasárnap tagadta, hogy légicsapás miatt bármi baja esett volna a támadásokban a létesítménynek.

Az ukrán védelmi erők

szombat éjjel csapást mértek az Afipszki olajfinomítóra a Krasznodari határterületen, valamint az Urjupinszki üzemanyagraktárra a Volgográd megyében.

A támadásokról az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara számolt be a Facebook-oldalán.

A csapások célja az orosz megszálló erők támadóképességének csökkentése és logisztikai ellátásuk megzavarása volt.

Az Afipszki olajfinomító területén robbanásokat és nagy kiterjedésű tüzet észleltek,

amelyet a közösségi médiában terjedő videófelvételek is bizonyítanak.

Az Urjupinszki üzemanyagraktárnál szintén robbanások történtek, majd tűz ütött ki.

Az ukránok közlésével ellentétben az orosz olajfinomító vezetése vasárnap a Telegramon közölte, hogy nem rongálódott meg a létesítmény az éjszaka folyamán.

A finomító egyik ellenőrzőpontja közelében egy gázvezeték kigyulladt. A tűz 100 négyzetméteres területet érintett, és azóta eloltották

- írták a közösségi alkalmazáson.

Az ukrán erők az éjszaka a megszállt területeken is több célpontot támadtak. A Donyecki területen találat érte a Volna–2 elektronikai hadviselési állomást, a 76. légideszant-hadosztály két parancsnoki állását, egy másik elektronikai hadviselési állomást, valamint egy Imbir radarállomást is. A támadások okozta károk pontos mértékét még vizsgálják.

