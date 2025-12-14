Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál

A közös hadgyakorlatok korlátozását vagy elhalasztását korábban is javasolták kormányok – főként liberális kabinetek –, abban bízva, hogy ezzel kedvezőbb légkört teremtenek az Észak-Koreával folytatott párbeszédhez. Phenjan rendszeresen „háborús főpróbának” nevezi ezeket a manővereket. I Dzsemjong elnök és kormányának tagjai azért vették újra napirendre a kérdést, mert megpróbálják újraindítani a kapcsolatfelvételt Phenjannal, miután a hivatalos kommunikációs csatornák jelenleg gyakorlatilag befagytak.

Ha szükséges, és ha ez segíti az Egyesült Államokat stratégiai előny megszerzésében, még a közös hadgyakorlatok kérdése is megvitatható és megfontolható. Már az is segíthet a tárgyalások feltételeinek megteremtésében, ha egyszerűen jelezzük, hogy nyitottak vagyunk az ilyen megbeszélésekre

– mondta az elnök egy december 3-i sajtótájékoztatón.

Csong Dongdzsang egyesítési miniszter osztja ezt az álláspontot. Többször hangsúlyozta, hogy a közös hadgyakorlatoknak tágabb célokat is szolgálniuk kellene, például a feszültség enyhítését és a párbeszéd támogatását. Szerdán újságíróknak úgy fogalmazott: „A dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlatok eszközök a Koreai-félsziget békéjének megteremtéséhez. Nem lehetnek öncélúak.” Hozzátette, hogy az elnök már kijelölte a kérdés felülvizsgálatának fő szempontjait.

A miniszter emlékeztetett rá, hogy a Team Spirit hadgyakorlatok felfüggesztése 1992-ben és 1994-ben előmozdította az Észak-Koreával folytatott nukleáris tárgyalásokat, egy újabb szünet 2018-ban pedig egybeesett a két Korea közötti viszony enyhülésével. Szerinte hasonló lépésre lehet szükség Donald Trump amerikai elnök jövő áprilisra tervezett kínai látogatása, illetve az Észak-Koreával folytatandó esetleges egyeztetései előtt. Az amerikai tisztviselők ezzel szemben határozottan

kiállnak a hadgyakorlatok fenntartása mellett, és azok fontosságát hangsúlyozzák az elrettentés és a szövetségi készenlét szempontjából.

Kevin Kim, az Egyesült Államok dél-koreai ügyvivő nagykövete felidézte, hogy An Gjubek védelmi miniszter korábban kiemelte a közös hadgyakorlatokkal kapcsolatos szoros koordináció kritikus jelentőségét. „An miniszter korábban hangsúlyozta, hogy a hadgyakorlatok olyanok, mint egy hadsereg életvonala. Ez a mi elvárásunk is a jövőre nézve” – mondta Kim újságíróknak.

A katonai vezetők ugyanezt az üzenetet erősítették meg. Xavier Brunson tábornok, az amerikai erők dél-koreai parancsnoka és az Egyesített Erők Parancsnokságának vezetője óva intett minden olyan lépéstől, amely lazítaná a készenléti követelményeket. A kérdést a szövetség szélesebb biztonsági helyzetével hozta összefüggésbe.

A dél-koreai–amerikai szövetség és más szövetségek közötti különbség a kemény és gyakorlatias kiképzés végrehajtásának képessége

– mondta Brunson egy pénteki online konferencián.

Hangsúlyozta, hogy a félsziget biztonsági környezetére tekintettel elengedhetetlen a magas szintű készenlét. „A békét a készenlét fenntartásának képessége őrzi” – fogalmazott a tábornok, hozzátéve, hogy a közös hadgyakorlatok „a Koreai-félsziget készenléti helyzetének sarokkövei”.

A hadgyakorlatok körüli vita mellett újabb feszültségforrást jelent egy másik javaslat is, amely a demilitarizált övezethez (DMZ) való hozzáférést érinti. A kormányzó Dél-koreai Demokrata Párt törvényhozói olyan jogszabályt terjesztettek elő, amely felhatalmazná a dél-koreai kormányt, hogy az ENSZ Parancsnokság (UNC) engedélye nélkül is engedélyezze civilek belépését a DMZ-be nem katonai célokra. Jelenleg az UNC – amelyet az Egyesült Államok vezet, és a dél-koreai amerikai erők parancsnoka egyben az UNC vezetője is – kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a DMZ-be való belépés szabályozása felett.

Bár az Egyesítési Minisztérium támogatásáról biztosította a javaslat célját, a védelmi és a külügyminisztérium egyaránt kiemelte, hogy előzetes egyeztetésre lenne szükség az UNC-vel, de ők nyilvánosan ellenezték a tervezetet. A sajtómegkeresésekre válaszolva közölték: „A fegyverszüneti megállapodás jogilag kötelező érvényű keretrendszer, amely a civil és a katonai hozzáférést egyaránt szabályozza.” Hozzátették: „E keretrendszer megőrzése kritikus fontosságú a biztonság, a működési egyértelműség és a több mint 70 éve fennálló fegyverszünet stabilitása szempontjából.”

