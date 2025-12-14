„Jó reggelt, Európa!” – Dermesztő figyelmeztetést küldött a kontinens vezetőinek az egyik legerősebb hatalom kormányfője

Olyan Olaszországot akarunk, amely hűséges a partnereihez, de senkinek sem engedelmeskedik. Ezért álltunk ki Ukrajna mellett az első naptól fogva. És ezért fogjuk ezt továbbra is tenni – az igazságérzet kedvéért, de mindenekelőtt nemzeti érdekeink és biztonságunk védelme érdekében

– mondta az olasz miniszterelnök egy római pártrendezvényen.

Meloni elmondta, hogy az amerikai elnök nemzetbiztonsági stratégiája megerősíti Trump azon szándékát, hogy visszavonuljon a kontinensről, valamint arra kényszeríti Európát, hogy megerősítse a saját védelmét. A dokumentum határozott kritikát fogalmaz meg az Európai Unióval kapcsolatban, ezért több vezető európai politikus is rendkívül pesszimista hangokat ütött meg ezzel kapcsolatban. Szerepeltek olyan utalások is benne, amelyek megkérdőjelezik, hogy az európai hatalmak, továbbra is szükséges NATO-szövetségesek maradnak-e.

Amit mondhatnék, az az, hogy jó reggelt, Európa. Jó reggelt. 80 éve kiszerveztük a biztonsági feladatainkat az Egyesült Államoknak, azt gondolva, hogy ez a nap soha nem jön el. De ami a legfontosabb, úgy teszünk, mintha ez ingyenes lenne

– mondta beszédében Meloni.

Ugyanakkor hozzátette, hogy nem engedhetik meg, hogy Európát haszontalannak tekintsék, és kiemelte, hogy a „szabadságnak ára van”. Meloni Olaszország helyzetéről is beszélt, és elmondta a pártja egységes marad a kihívások közepette, és folytatni fogják a segélyszállítmányokat Ukrajnának. Egyesek szerint az olasz kormánypártnak lehetnek nehézségei az olasz döntéshozatalban a többség megtartásával.

Címlapkép forrása: Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images