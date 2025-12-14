  • Megjelenítés
„Jó reggelt, Európa!” – Dermesztő figyelmeztetést küldött a kontinens vezetőinek az egyik legerősebb hatalom kormányfője
Globál

„Jó reggelt, Európa!” – Dermesztő figyelmeztetést küldött a kontinens vezetőinek az egyik legerősebb hatalom kormányfője

Portfolio
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fejtette ki a véleményét Donald Trump új nemzetbiztonsági stratégiájával és Olaszország aktuális helyzetével kapcsolatban – közölte a Bloomberg.

Olyan Olaszországot akarunk, amely hűséges a partnereihez, de senkinek sem engedelmeskedik. Ezért álltunk ki Ukrajna mellett az első naptól fogva. És ezért fogjuk ezt továbbra is tenni – az igazságérzet kedvéért, de mindenekelőtt nemzeti érdekeink és biztonságunk védelme érdekében

– mondta az olasz miniszterelnök egy római pártrendezvényen.

Meloni elmondta, hogy az amerikai elnök nemzetbiztonsági stratégiája megerősíti Trump azon szándékát, hogy visszavonuljon a kontinensről, valamint arra kényszeríti Európát, hogy megerősítse a saját védelmét. A dokumentum határozott kritikát fogalmaz meg az Európai Unióval kapcsolatban, ezért több vezető európai politikus is rendkívül pesszimista hangokat ütött meg ezzel kapcsolatban. Szerepeltek olyan utalások is benne, amelyek megkérdőjelezik, hogy az európai hatalmak, továbbra is szükséges NATO-szövetségesek maradnak-e.

Amit mondhatnék, az az, hogy jó reggelt, Európa. Jó reggelt. 80 éve kiszerveztük a biztonsági feladatainkat az Egyesült Államoknak, azt gondolva, hogy ez a nap soha nem jön el. De ami a legfontosabb, úgy teszünk, mintha ez ingyenes lenne

Még több Globál

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében

Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét

– mondta beszédében Meloni.

Ugyanakkor hozzátette, hogy nem engedhetik meg, hogy Európát haszontalannak tekintsék, és kiemelte, hogy a „szabadságnak ára van”. Meloni Olaszország helyzetéről is beszélt, és elmondta a pártja egységes marad a kihívások közepette, és folytatni fogják a segélyszállítmányokat Ukrajnának. Egyesek szerint az olasz kormánypártnak lehetnek nehézségei az olasz döntéshozatalban a többség megtartásával.

Kapcsolódó cikkünk

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility