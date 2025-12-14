Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap "méltányos" békét és olyan garanciákat követelt, amelyek megakadályozzák, hogy Oroszország a jövőben ismét megtámadja Ukrajnát. Az államfő Berlinben amerikai és európai szövetségeseivel készül tárgyalni a második világháború óta Európa legvéresebb konfliktusának lezárásáról.
Zelenszkijt Donald Trump amerikai elnök arra sürgeti, hogy írjon alá egy olyan békemegállapodást, amely kezdetben nagyrészt Moszkva követeléseit tükrözné. Az ukrán elnök ezzel szemben azzal vádolja Oroszországot, hogy a városok, valamint az energia- és vízellátó infrastruktúra folyamatos bombázásával szándékosan elhúzza a háborút.
Amerikai tisztviselők szerint Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner is Németországba utazik az ukrán és európai partnerek részvételével zajló tárgyalásokra. Witkoff részvétele – aki eddig is vezette az Egyesült Államok Ukrajnával és Oroszországgal folytatott békeközvetítését – arra utal, hogy
Washington több mint három és fél évvel a 2022-es orosz invázió után most reális esélyt lát az előrelépésre.
"Ukrajnának méltányos feltételekkel létrejövő békére van szüksége, és készek vagyunk a lehető legkonstruktívabban együttműködni. Az előttünk álló napok a diplomáciáról fognak szólni. Rendkívül fontos, hogy ez valódi eredményt hozzon" – írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.
Friedrich Merz német kancellár hétfőn Berlinben csúcstalálkozón fogadja Zelenszkijt és az európai vezetőket.
Nagy-Britannia, Franciaország és Németország az amerikai javaslatok finomításán dolgozik. A múlt hónapban kiszivárgott tervezet szerint Washington azt szorgalmazza, hogy Kijev adjon át további területeket, mondjon le NATO-csatlakozási terveiről, és fogadja el fegyveres erejének korlátozását. Európai szövetségeseik ezt "kritikus pillanatnak" nevezték, amely meghatározhatja Ukrajna jövőjét, és a befagyasztott orosz jegybanki tartalékok felhasználásával igyekeznek fedezni Kijev katonai és polgári kiadásait.
Vlagyimir Putyin orosz elnök december elején fogadta Witkoffot és Kushnert egy, a Kreml által "konstruktívnak" minősített találkozón, ám ez nem hozott érdemi áttörést.
Zelenszkij közölte, hogy az orosz támadások következtében még mindig több százezer ember maradt áram nélkül Ukrajna-szerte.
Oroszország húzza a háborút, és a lehető legnagyobb kárt akarja okozni népünknek
– fogalmazott. Hozzátette: az orosz erők a héten több mint 1500 támadó drónt, közel 900 irányított légibombát és 46 különféle rakétát lőttek ki Ukrajnára.
