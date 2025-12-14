  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
Globál

Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében

Portfolio
Több hírportál is arról számolt be, hogy vasárnap az esti órákban azonosítatlan drónok csapódtak be az orosz főváros körül.

December 14-én az esti órákban robbanásokat lehetett hallani Moszkva külső területein. Nem sokkal ezt követően több felvétel is került a közösségi médiába. Az egyik szerint Kasirában volt detonáció. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin egyelőre nem kommentálta az incidenst.

Az orosz védelmi minisztérium közben arról jelentett, hogy a koraesti órákban, 4 és 8 óra között a légvédelem összesen 56 drónt lőtte, de ebből csak kettőt a moszkvai régióban.

Ukrajna az elmúlt időszakban több alkalommal is dróntámadást indított Moszkva ellen.

Még több Globál

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

„Jó reggelt, Európa!” – Dermesztő figyelmeztetést küldött a kontinens vezetőinek az egyik legerősebb hatalom kormányfője

Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét

Kapcsolódó cikkünk

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility