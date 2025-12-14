Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében

December 14-én az esti órákban robbanásokat lehetett hallani Moszkva külső területein. Nem sokkal ezt követően több felvétel is került a közösségi médiába. Az egyik szerint Kasirában volt detonáció. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin egyelőre nem kommentálta az incidenst.

BREAKING:Ukrainian suicide drones are striking targets in the Moscow region pic.twitter.com/ts6o8shYQP https://t.co/ts6o8shYQP — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025

Az orosz védelmi minisztérium közben arról jelentett, hogy a koraesti órákban, 4 és 8 óra között a légvédelem összesen 56 drónt lőtte, de ebből csak kettőt a moszkvai régióban.

Ukrajna az elmúlt időszakban több alkalommal is dróntámadást indított Moszkva ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images