Putyin egyik legfontosabb szövetségesével egyeztetett Ukrajna: fontos kérdésben hoztak döntést

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szombaton 123 foglyot bocsátott szabadon, köztük a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit. A döntét megelőzően a belarusz vezetés Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával folytatott, két napig tartó tárgyalássorozatot.
A belarusz államfő elmondta, hogy az ügyben az érintett országok titkosszolgálatai között egyeztetések zajlottak: Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője ezután jelezte, hogy
a belarusz fél kész átadni a politikai foglyokat, de ezt nem más uniós tagállamokon keresztül kívánja megtenni.
Budanov közölte: amennyiben Ukrajna beleegyezik, Minszk kész az átszállítást ukrán területen keresztül lebonyolítani, vagyis az országon keresztül továbbítani a politikai foglyokat a végső befogadó államokba.
Chief of the Defense Intelligence of Ukraine, Kyrylo Budanov, presented details regarding the preparation of a special mission to free civilians held in Belarus. Thanks to the active role of the United States and the cooperation of our intelligence agencies, around one hundred…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2025
Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök közlölte, hogy egyértelműen támogatják a kezdeményezést. Mint kifejtette, a politikai foglyok ügye kiemelten fontos, mivel közöttük ukrán állampolgárok is vannak. Hozzátette: egyaránt szükséges hazahozni a saját állampolgáraikat és segíteni a belarusz politikai foglyok szabadulását is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Iparpolitikai reneszánsz a visegrádi országokban – Miben tér el a magyar út?
Magyarország főként a külföldi vállalatokat helyezi támogatáspolitikája középpontjába.
Inkluzív növekedési fordulat: mekkora az egyenlőtlenség Magyarországon?
A Századvég szakértőjének cikke.
Megerősítette a Hamász: meghalt a terrorszervezet egyik legfőbb vezetője
Izraeli csapás áldozatává vált.
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Hatalmas fordulat ez az ukránok álláspontjában.
Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra
Megszólalt az ukrán elnök.
A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml
Felelőtlennek nevezik Mark Ruttét.
Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről
Interjút adott a miniszterelnök.
A globális felmelegedés hatása az El Niño/La Niña jelenségre: jelentős változások küszöbén állunk?
Nőhet a kritikus időjárási események kockázata.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.