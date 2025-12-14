Putyin egyik legfontosabb szövetségesével egyeztetett Ukrajna: fontos kérdésben hoztak döntést

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szombaton 123 foglyot bocsátott szabadon, köztük a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit. A döntét megelőzően a belarusz vezetés Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával folytatott, két napig tartó tárgyalássorozatot.

A belarusz államfő elmondta, hogy az ügyben az érintett országok titkosszolgálatai között egyeztetések zajlottak: Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője ezután jelezte, hogy

a belarusz fél kész átadni a politikai foglyokat, de ezt nem más uniós tagállamokon keresztül kívánja megtenni.

Budanov közölte: amennyiben Ukrajna beleegyezik, Minszk kész az átszállítást ukrán területen keresztül lebonyolítani, vagyis az országon keresztül továbbítani a politikai foglyokat a végső befogadó államokba.

Chief of the Defense Intelligence of Ukraine, Kyrylo Budanov, presented details regarding the preparation of a special mission to free civilians held in Belarus. Thanks to the active role of the United States and the cooperation of our intelligence agencies, around one hundred… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2025

Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök közlölte, hogy egyértelműen támogatják a kezdeményezést. Mint kifejtette, a politikai foglyok ügye kiemelten fontos, mivel közöttük ukrán állampolgárok is vannak. Hozzátette: egyaránt szükséges hazahozni a saját állampolgáraikat és segíteni a belarusz politikai foglyok szabadulását is.

