  • Megjelenítés
Rejtélyes felfedezés: eddig sehol máshol nem látott struktúrát azonosítottak a Bermuda-háromszög mélyén
Globál

Rejtélyes felfedezés: eddig sehol máshol nem látott struktúrát azonosítottak a Bermuda-háromszög mélyén

Portfolio
Amerikai tudósok egy szokatlan, mintegy 20 kilométer vastag kőzetréteget fedeztek fel Bermuda alatt, az óceáni kéreg mélyén. A rejtélyes eltűnéses incidensekről elhíresült Bermuda-háromszög környzetében történt felfedezésről a  ilyen vastag réteget eddig sehol máshol nem találtak a világon - számolt be a Live Science.

Általában az óceáni kéreg alatt közvetlenül a köpeny következik

– magyarázta William Frazer, a washingtoni Carnegie Science szeizmológusa, a kutatás vezetője. "Bermuda alatt viszont van egy másik réteg, amely a kéreg és a köpeny közé ékelődik."

Ennek a rétegnek az eredete egyelőre nem teljesen tisztázott, de a felfedezés választ adhat egy régóta húzódó rejtélyre. A sziget ugyanis egy óceáni kiemelkedésen ül, ahol a tengerfenék mintegy 500 méterrel magasabban van a környezeténél. Aktív vulkáni tevékenység azonban nincs, ami ezt magyarázná, az utolsó ismert kitörés a területen 31 millió éve történt.

Az újonnan felfedezett szerkezet arra utal, hogy ez a kitörés köpenykőzetet juttathatott a kéregbe.

Még több Globál

Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Halálos támadás érte az ENSZ bázisát a forrongó térségben

Ez az anyag ott megfagyott, és egyfajta tutajként megemeli a tengerfeneket.

A Hawaii-hoz hasonló szigetláncok általában forró köpenyáramlatok, úgynevezett forró pontok felett keletkeznek, amelyeket a vulkáni tevékenység hoz létre. Amikor a kőzetlemez elmozdul a forró pont fölül, a kiemelkedés rendszerint visszasüllyed. Bermuda kiemelkedése viszont 31 millió év vulkáni tétlenség ellenére sem csökkent.

Frazer és társszerzője, Jeffrey Park, a Yale Egyetem professzora világszerte rögzített nagy földrengések szeizmikus hullámainak segítségével alkotott képet a Bermuda alatti területekről, mintegy 50 kilométeres mélységig. A hullámok terjedési sebességének hirtelen változásai felfedték a szokatlanul vastag, környezeténél kisebb sűrűségű kőzetréteget.

Sarah Mazza, a massachusettsi Smith College geológusa – aki nem vett részt a kutatásban – megerősítette: A Bermuda alatti aktív vulkanizmus idejéből származó anyag segíthet fenntartani ezt a kiemelkedést az Atlanti-óceánban.

Mazza saját kutatásai szerint a bermudai lávák alacsony szilíciumtartalma arra utal, hogy magas széntartalmú kőzetből származnak. Ez a szén a köpeny mélyéről ered, ahová feltehetően a Pangea szuperkontinens kialakulásakor, 900 és 300 millió évvel ezelőtt között került. Ezen elmélet szerint a Bermuda kiemelkedése eltér a Csendes- vagy az Indiai-óceán forró pontjai felett keletkezett szigetek fejlődésétől. Az Atlanti-óceán ugyanis jóval fiatalabb, és a Pangea felbomlásával nyílt meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Új amerikai időszámítást hirdetett Donald Trump – Feje tetejére állt az eddigi világrend, de mi jön ezután?
Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility