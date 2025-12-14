Rejtélyes felfedezés: eddig sehol máshol nem látott struktúrát azonosítottak a Bermuda-háromszög mélyén

Általában az óceáni kéreg alatt közvetlenül a köpeny következik
– magyarázta William Frazer, a washingtoni Carnegie Science szeizmológusa, a kutatás vezetője. "Bermuda alatt viszont van egy másik réteg, amely a kéreg és a köpeny közé ékelődik."
Ennek a rétegnek az eredete egyelőre nem teljesen tisztázott, de a felfedezés választ adhat egy régóta húzódó rejtélyre. A sziget ugyanis egy óceáni kiemelkedésen ül, ahol a tengerfenék mintegy 500 méterrel magasabban van a környezeténél. Aktív vulkáni tevékenység azonban nincs, ami ezt magyarázná, az utolsó ismert kitörés a területen 31 millió éve történt.
Az újonnan felfedezett szerkezet arra utal, hogy ez a kitörés köpenykőzetet juttathatott a kéregbe.
Ez az anyag ott megfagyott, és egyfajta tutajként megemeli a tengerfeneket.
A Hawaii-hoz hasonló szigetláncok általában forró köpenyáramlatok, úgynevezett forró pontok felett keletkeznek, amelyeket a vulkáni tevékenység hoz létre. Amikor a kőzetlemez elmozdul a forró pont fölül, a kiemelkedés rendszerint visszasüllyed. Bermuda kiemelkedése viszont 31 millió év vulkáni tétlenség ellenére sem csökkent.
Frazer és társszerzője, Jeffrey Park, a Yale Egyetem professzora világszerte rögzített nagy földrengések szeizmikus hullámainak segítségével alkotott képet a Bermuda alatti területekről, mintegy 50 kilométeres mélységig. A hullámok terjedési sebességének hirtelen változásai felfedték a szokatlanul vastag, környezeténél kisebb sűrűségű kőzetréteget.
Sarah Mazza, a massachusettsi Smith College geológusa – aki nem vett részt a kutatásban – megerősítette: A Bermuda alatti aktív vulkanizmus idejéből származó anyag segíthet fenntartani ezt a kiemelkedést az Atlanti-óceánban.
Mazza saját kutatásai szerint a bermudai lávák alacsony szilíciumtartalma arra utal, hogy magas széntartalmú kőzetből származnak. Ez a szén a köpeny mélyéről ered, ahová feltehetően a Pangea szuperkontinens kialakulásakor, 900 és 300 millió évvel ezelőtt között került. Ezen elmélet szerint a Bermuda kiemelkedése eltér a Csendes- vagy az Indiai-óceán forró pontjai felett keletkezett szigetek fejlődésétől. Az Atlanti-óceán ugyanis jóval fiatalabb, és a Pangea felbomlásával nyílt meg.
