Új amerikai időszámítást hirdetett Donald Trump – Feje tetejére állt az eddigi világrend, de mi jön ezután?

Az amerikai nemzetbiztonsági (NSS), valamint az azt kísérő védelmi stratégia (NDS) publikálása kongresszusi előírás minden hivatalba lépő adminisztráció számára. Az Ovális Irodába visszatérő Donald Trump szignóját viselő új dokumentum azonban

úgy formailag, mint tartalmilag szakít az eddig megszokott NSS-iratokkal.

Mind az első Trump-kormányzat, mind Joe Biden stratégiája hosszabb volt a mostaninál – a 2017-es több mint duplája volt az idén kiadott 33 oldalnak. A legtöbb elemző Trump első kiskönyvét komolynak, a washingtoni fősodorba teljesen beilleszthetőnek vélte, szemben a mostanival, melyet a Washington Post véleménycikke valós stratégia helyett mindössze "moodboardnak", halovány elképzelések kollázsának titulált.

Persze megkérdőjelezhető, hogy az iromány önmagában mekkora jelentőséggel bír, kiváltképp egy olyan időszakban, amikor Donald Trump hirtelen felindulásokkal tűzdelt, személyiségközpontú és tranzakcionalista külpolitikáját látjuk kibontakozni. Hiszen épp az amerikai elnökből nézzük ki legkevésbé, hogy ezt – vagy bármilyen vaskos paksamétát – tanulmányozza egy-egy külpolitikai döntés meghozatala előtt.

Mégsem hagyható figyelmen kívül az anyag, hisz ez az első alkalom, hogy a 2025 januárja óta regnáló republikánus adminisztráció – melyben élesen elkülönülnek és érezhetően versengenek egymással a különböző külpolitikai iskolák képviselői – egyetlen szövegbe sűrítette bele, hogy hogyan fogja fel saját, szövetségesei és riválisai szerepét, illetve hogyan kívánja egyengetni azokat a jövőben.

Ráadásul a 2017-es verziótól való eltérésnek van egy pozitív olvasata is, mint azt a Brookings Intézet egyik, korábban Joe Bidennek dolgozó elemzője megjegyezte. Az első Trump-féle dokumentummal szemben – mely professzionálisnak professzionális volt, de szinte köszönőviszonyban sem volt a valódi amerikai külpolitikával – ez szerinte őszintén tükrözi a jelenlegi prioritásokat, és azt, ahogy a Fehér Ház kitekint a világra.

Amerikai érdek mindenek felett

Azt, hogy az amerikai külpolitika origójába megkérdőjelezhetetlenül Donald Trump személye és egyéni döntéshozatala került, jól tükrözi, hogy az amerikai elnök nevét több mint 27-szer említik a 33 oldal során (összehasonlításképp, a 2017-esben Trump csak hatszor merül fel, a 2022-esben Biden pedig ötször, mindkét elnök esetében pár idézetről van szó.)

A "béke elnökeként" bemutatott Trump ideológiáját "Amerika az elsőként" határozzák meg, kifejtve, hogy az

pragmatikus, anélkül, hogy "pragmatista" lenne, reális, anélkül, hogy "realista" lenne, elvszerű, anélkül, hogy "idealista" lenne, erőteljes, anélkül, hogy "héja" lenne, és visszafogott, anélkül, hogy "galamb" lenne. Nem a hagyományos politikai ideológián alapul. Elsősorban az motiválja, ami Amerika számára előnyös – vagyis, két szóban: "America First".

Kritikusok mondhatnák tehát, hogy az "Amerika az első" egyszerre mindent is, meg semmit sem jelent, a lényege csupán annyi, hogy az Egyesült Államok érdekei érvényesüljenek – pontosabban az, amit az elnök az amerikai érdeknek vél, mindenek előtt gazdasági téren. Már az első elnöksége alatt is megszokhattuk Trumptól, hogy – Magyarics Tamás Amerika-szakértő szavai nyomán – "az amerikai érdekérvényesítést nem vonta be idealista ideológiai mázzal."

Egy biztos: az "Amerika az első" felfogás alapvetése, hogy

a II. világháború után amerikai vezetéssel kiépített, majd a hidegháború lezárultával is fenntartott világrend kudarcot vallott.

A dokumentum ezért az amerikai külpolitikai elitet teszi felelőssé, amely "meggyőződött arról, hogy az egész világ feletti állandó amerikai dominancia az országunk legjobb érdekeit szolgálja", de "súlyosan félreismerte" Amerika erre vonatkozó hajlandóságát. Mint kifejtik, az elmúlt évtizedek bűnlajstromához tartozik

a bel- és külföldi erőforrásokon való túlterjeszkedés ;

; a globalizáció- és szabadkereskedelem-pártiság , ami "kiüresítette" a középosztályt és az ipari bázist;

, ami "kiüresítette" a középosztályt és az ipari bázist; a védelmükre keveset költő, potyautas szövetségesek támogatása, akik "irreleváns" konfliktusokba rángatták bele Washingtont;

akik "irreleváns" konfliktusokba rángatták bele Washingtont; valamint a nemzeti szuverenitást és Amerikát aláásó nemzetközi intézményrendszerre való támaszkodás.

Bár a "belülre figyelés", az ipari bázis visszaépítése, a szövetségesek teherviselésének növelése és a szükségtelen beavatkozások kerülése mint célkitűzések közel sem számítanak újdonságnak a korábbi, még demokrata adminisztrációkhoz képest sem, számos tartalmi elem – jelesül az eddigi világrend és a liberális demokrácia értékközvetítésének elutasítása –, no meg különösen a hangvétel

számottevő szakítás az eddig uralkodó amerikai külpolitikával.

Kiváltképp, ha mindezt a szövetségi rendszereket nagy becsben tartó Joe Biden "nemzetközi rend" melletti kiállásával állítjuk szembe.

Nagyhatalmi játszma és/vagy érdekszférák?

Az egyik legnagyobb különbség Trump első és második nemzetbiztonsági stratégiája között az, hogy a mostani

jóval engedékenyebb hangnemet üt meg az olyan globális versenytársakkal szemben, mint Kína és Oroszország.

A 2017-es irat innovációjának számított a "nagyhatalmi versenyfutás" mint a nemzetközi kapcsolatok új paradigmája, ezt az értelmezést pedig helyben hagyta, illetve továbbfejlesztette a Biden-adminisztráció "demokráciák és autokráciák" közötti szembenállást hirdető keretezése.

Kína és Oroszország az Egyesült Államok értékeivel és érdekeivel ellentétes világot akar kialakítani

- szögezte le az első Trump-elnökség stratégiája, pár éve még "revizionista" fenyegetésnek bélyegezve Pekinget és Moszkvát.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalást kezd Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával Trump ukrajnai béketervéről a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina

A friss verzióból ugyanakkor eltűntek a nagyhatalmi versenyre történő utalások, és immár oroszországot sem nevezik "agresszívnak".

Szövetségeseinkkel és partnereinkkel együttműködve dolgozni fogunk a globális és regionális erőegyensúly fenntartásán, hogy megakadályozzuk a domináns ellenfeleink megjelenését. Mivel az Egyesült Államok elutasítja a globális dominancia kárhozatra ítélt koncepcióját, meg kell akadályoznunk mások globális, és egyes esetekben akár regionális dominanciáját is

- húzza alá a 2025-ös kiadás, a realista külpolitikai felfogás szókincsét kölcsönözve. Jóllehet nyomatékosítják, hogy Amerika többé nem fogja "Atlaszként a vállain viselni a világot", és hidegvérűen priorizálni fogja a globális kihívásokat, ezzel szembemenve hatékony stabilitásnövelési stratégiának titulálják, hogy az elnök békeszerződésekre törekszik, "még az alapvető érdekeinkhez nem közvetlenül kapcsolódó régiókban és országokban is".

A Kremlről egyébként az európai szekcióban annyi hangzik el csupán , hogy az orosz-ukrán háborúból kifolyólag meggyengültek az európai-orosz kapcsolatok, "sok európai egzisztenciális fenyegetésként tekint Oroszországra", és jelentős amerikai szerepvállalás lesz szükséges a "viszony kezelése" érdekében. Amerika tehát inkább külső szemlélőként, közvetítőként, mintsem érintettként látja – vagy akarja láttatni – magát az orosz-ukrán háborúban.

Washington a Pekinggel ápolt kapcsolatát mindeközben főleg gazdasági szemüvegen keresztül vizsgálja, mondván, "helyre kell billenteni" a kereskedelmi kapcsolatokat. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy "ezt ki kell egészíteni azzal, hogy határozottan és folyamatosan a háború megelőzését célzó elrettentésre fókuszálunk az indo-csendes-óceáni térségben", kiemelve a Tajvan körüli konfliktust és a szabad hajózás fenntartását a Dél-kínai-tengeren.

A dél-kínai-tengeri területi követelések. Forrás: Wikimedia Commons via Voanews

A Politico tudósítása szerint Scott Bessent pénzügyminiszter az utolsó percig azon munkálkodott, hogy tompítsa a szöveg Kínával kapcsolatos megfogalmazásait, attól tartva, hogy különben megakadhatnak a kereskedelmi tárgyalások az ázsiai nagyhatalommal. Okkal feltételezhetjük tehát, hogy

a barátibb hangnemet diplomáciai gesztusnak szánhatja a Fehér Ház mind az ukrajnai háború (vagy béke) kapcsán illetékes Moszkva, mind Peking felé.

A Brookings Intézet elemzése ugyanakkor azt olvassa ki mindebből, hogy az Egyesült Államok immár "kevésbé törekszik a stratégiai versenyfutásra, és nyitottságot mutat a befolyási övezetekre." Kérdés persze, hogy az érdekszférák kinyilvánítása mit jelentene a (potenciális) ütközőzónák, mint például Ukrajna vagy Tajvan sorsára nézve.

Az érdekszférák megjelenése azonban magyarázatot adhat arra, hogy a stratégia egyik, ha nem a legfőbb fókusza miért esik az egyesült államok "hátsó kertjére", a nyugati féltekére.

Mindez nem meglepő: ősszel arról írt a Washington Post, hogy katonai vezetők elégedetlenségüknek adtak hangot, amiért a belföldi és régiós szempontok a korábbiaknál hangsúlyosabban szerepelhetnek az NSS-t kiegészítő védelmi stratégiában.

Régi doktrína Trump-csavarral

Évekig tartó elhanyagolás után az Egyesült Államok ismét érvényesíteni és ki fogja kényszeríteni a Monroe-doktrínát, hogy visszaállítsa az amerikai elsőbbséget a nyugati féltekén, valamint hogy megvédje hazánkat és hozzáférésünket a régió kulcsfontosságú földrajzi területeihez - magyarázza a Fehér Ház a Monroe-elv most leleplezett "Trump-kiegészítését". E szerint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a drogcsempészet a térség legfőbb kihívásai, a határbiztonság és a kartellek elleni fellépés érdekében pedig a "halálos erő" alkalmazása sem zárható ki. Ezt felfoghatjuk annak a szeptemberben indult, ellentmondásos akciósorozatnak az indoklásaként is, mely keretében már több mint 80 feltételezett drogcsempészt ölt meg a haditengerészet a rezsimváltással fenyegetett Venezuela karibi és csendes-óceáni partjainál. Bár James Monroe elnök a 19. század első felében az európai gyarmatosító hatalmak amerikai kontinensről való kiűzését értette a nevével fémjelzett doktrína alatt, 200 évvel később Kína feje főhet ennek hallatán. Bár a dokumentumban mindössze "nem nyugati féltekéről származó" betolakodókról értekeznek, a Trump-adminisztráció egyértelműen célként tűzte ki a kínai befolyás visszaverését Latin-Amerikában, mivel az

a jelenben gazdasági hátrányba hoz minket, a jövőben pedig stratégiai kárt okozhat. Ha ezeket a behatolásokat komoly ellenállás nélkül hagyjuk, az az elmúlt évtizedek egyik nagy amerikai stratégiai hibája.

Ide vág például, hogy Trump már a beiktatási beszédében kifogásolta a Panama-csatorna feletti kínai befolyást.

Washington a saját latin-amerikai beleszólását és katonai jelenlétét főként a jobboldali politikusok vezette "regionális bajnokok" segítségével növelné (lásd Javier Milei argentin elnököt). Emellett elmélyítenék a gazdasági együttműködést is a térség államaival, sőt, nem rejtik véka alá az ebből remélt üzleti hasznot sem.

Minden nagykövetségünknek tudnia kell az országukban rejlő jelentős üzleti lehetőségekről, különösen a nagy kormányzati szerződésekről. Minden amerikai tisztviselőnek [...] meg kell értenie, hogy a feladatának része, hogy előmozdítsa az amerikai vállalatok versenyképességét és sikerét - adja ki az utasítást a nemzetbiztonsági stratégia.

A legtöbb elemző a kubai felmenőkkel bíró Marco Rubio külügyminiszter keze nyomát véli felfedezni az ambiciózus latin-amerikai szerepet vizionáló sorokon. Az elszánt amerikai érdekérvényesítést elnézve egyesek a neoimperializmus renenszánszát jövendölik, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a távoli és közelmúlt beavatkozásait felelevenítő amerikai retorika akár visszájára is elsülhet, hiszen ellenálást generálhat belföldön és külföldön egyaránt. Bár a rendkívül szoros hondurasi elnökválasztáson, úgy tűnik, a Trump-szövetséges jelölt jött ki győztesen az amerikai intervencióból.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter izraeli látogatása végén február 17-én. Fotó: az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége / Wikimedia Commons

Washington latin-amerikai ambíciója kapcsán azonban felmerülhet Peking és Moszkva szemszögéből, hogy ha "Amerika az amerikaiaké", akkor a Dél-kínai-tenger és Kelet-Európa miért nem lehet az ő befolyási övezetük.

Egyébként, ha a különböző régiókat az alapján állítjuk fontossági sorrendbe, hogy hányszor utal azokra a dokumentum, meglepő eredmény születik:

a széles körben rendszerszintű riválisnak tartott Kína (vagy a kínai kifejezés) 22-szer fordul elő,

a nyugati félteke – azaz lényegében Latin-Amerika – 13-szor bukkan fel,

– azaz lényegében Latin-Amerika – pont annyiszor, mint a prioritási listán lejjebb csúszott, puskaporos hordó helyett befektetési lehetőségként bemutatott Közel-Kelet.

Oroszország (vagy az orosz) tízszer jelenik meg,

(vagy az orosz) pontosan ugyanennyiszer említik Afrikát,

végül pedig Ázsiát hatszor.

Messze legtöbbször ugyanakkor Európa (vagy az európai) kerül említésre a nemzetbiztonsági stratégiában, nem kevesebb mint 49 alkalommal. A hangnem pedig nem éppen derűs.

Van pár önellentmondás

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Evan Vucci