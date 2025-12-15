  • Megjelenítés
Amerika ősi riválisánál kopogtat zsoldos katonákért Moszkva – Kiderült, mit kap, aki harcba száll a Kreml oldalán

Több iráni városban felbukkantak olyan szórólapok, amelyek az orosz hadsereghez való csatlakozásra buzdítanak. A toborzók 20 ezer dolláros belépési jutalmat és nagyjából havi 2000 dolláros fizetést ígérnek az érdeklődőknek - írja az Ukrinform az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjára hivatkozva.

A szóróanyagon állítólagosan feltüntetett Telegram-csatornát 2023 novemberében hozták létre, és ezen keresztül több nyelven zajlik a toborzás. Az Ukrinform szerint egy, a fiók mögött álló toborzó nyíltan elismerte újságíróknak, hogy a kampányt az oroszok koordinálják iráni területen.

Bár Oroszország iráni nagykövetsége tagadta az érintettséget, ez tipikus példája Oroszország rendszerszintű toborzóhálózatának, amely évek óta zsoldosokat keres szegény és válság sújtotta országokban

- fogalmazott az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja.

Irán különösképp sebezhetőnek tekinthető gyenge gazdasági helyzete, a magas munkanélküliség és az afgán menekültek jelenléte miatt, akik gyakran válnak a toborzási kísérletek célpontjává. Az ukrán dezinformációellenes központ hangsúlyozta, hogy az iráni toborzás nem elszigetelt eset, hanem egy átfogó orosz stratégia része.

Ukrán hírszerzési becslések szerint

Oroszország eddig legalább 18 ezer külföldit toborzott 128 országból,

gyakran megtévesztéssel, kényszerrel vagy az érintettek anyagi kiszolgáltatottságának kihasználásával.

Nemrég megírtuk, hogy egyebek mellett Kenyából és Kubából is toborozhat Moszkva katonákat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

