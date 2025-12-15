Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye

A Berlinben tartott találkozó Zelenszkij elnök, Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna delegációinak részvételével több mint öt órán át tartott. A résztvevők részletes megbeszéléseket folytattak a 20 pontos béketervről, a gazdasági napirendről és egyéb kérdésekről
- jegyezte meg Witkoff közleménye az Ukrinform alapján. Witkoff a találkozó után azt mondta:
"sok előrelépés történt",
de részleteket nem közölt.
Mint a Portfolio megírta, Zelenszkij a tárgyalások előtt jelezte, hogy Ukrajna lemond a konkrét NATO-tagság lehetőségéről, azonban az 5. cikkelyhez hasonló biztonsági garanciákat szeretne a békeegyezmény részeként. Kijev NATO-tagságát Washington és egyes európai államok korábban elutasították. Az ukrán elnök már ezt kompromisszumnak nevezte Kijev részéről.
Az Axios értesülései szerint a Trump-adminisztráció hajlandó lehet biztonsági garanciákat nyújtani. Egy amerikai tisztviselő az Axiosnak úgy fogalmazott:
Olyan biztonsági garanciát akarunk adni az ukránoknak, amely nem jelent korlátlan elköteleződést, ugyanakkor elég erős lesz. Készek vagyunk a Kongresszus elé vinni szavazásra.
Kijev és európai partnerei a múlt héten nyújtották be a béketervvel kapcsolatos módosító javaslataikat Washingtonnak. Zelenszkij berlini útja előtt elmondta, hogy az amerikai fél egyelőre nem reagált az új javaslatcsomagra.
A berlini tárgyalásokon Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesz. Emmanuel Macron francia elnök telefonon egyeztetett Zelenszkijjel.
Zelenszkij közölte: Ukrajna jelenleg nem folytat közvetlen párbeszédet Oroszországgal, Moszkva álláspontját az amerikai fél közvetíti.
Nem lesz olyan terv, amely mindenkinek tetszeni fog
- tette hozzá az ukrán államfő.
Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója közölte, hogy Moszkva egyelőre nem vizsgálta meg az ukrán és európai módosító javaslatokat. Úgy vélelmezte azonban, hogy ezek "valószínűleg nem lesznek konstruktívak", és jelezte: Oroszország "határozottan tiltakozni fog" bármilyen változtatás ellen, és továbbra is ragaszkodik területi követeléseihez.
Zelenszkij a Donbasz kapcsán kijelentette, hogy az egyetlen igazságos megoldás szerinte az lenne, ha a tűzszünet a jelenlegi frontvonalak mentén lépne életbe, a kérdést pedig később rendeznék. Hozzátette: az amerikai elképzelés egy "szabad gazdasági övezetről" vagy "demilitarizált zónáról" csak akkor lenne fair, ha a két fél szimmetrikusan vonná vissza csapatait. Ennek részletei azonban egyelőre nyitottak, főleg, hogy ki és hogyan vezetné ezt a területet.
