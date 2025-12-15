  • Megjelenítés
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap több mint öt órán át tárgyalt az amerikai delegációt vezető Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetés ma reggel folytatódik – közölték a felek a Kyiv Independent szerint.

A Berlinben tartott találkozó Zelenszkij elnök, Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna delegációinak részvételével több mint öt órán át tartott. A résztvevők részletes megbeszéléseket folytattak a 20 pontos béketervről, a gazdasági napirendről és egyéb kérdésekről

- jegyezte meg Witkoff közleménye az Ukrinform alapján. Witkoff a találkozó után azt mondta:

"sok előrelépés történt",

de részleteket nem közölt.

Mint a Portfolio megírta, Zelenszkij a tárgyalások előtt jelezte, hogy Ukrajna lemond a konkrét NATO-tagság lehetőségéről, azonban az 5. cikkelyhez hasonló biztonsági garanciákat szeretne a békeegyezmény részeként. Kijev NATO-tagságát Washington és egyes európai államok korábban elutasították. Az ukrán elnök már ezt kompromisszumnak nevezte Kijev részéről.

Az Axios értesülései szerint a Trump-adminisztráció hajlandó lehet biztonsági garanciákat nyújtani. Egy amerikai tisztviselő az Axiosnak úgy fogalmazott:

Olyan biztonsági garanciát akarunk adni az ukránoknak, amely nem jelent korlátlan elköteleződést, ugyanakkor elég erős lesz. Készek vagyunk a Kongresszus elé vinni szavazásra.

Kijev és európai partnerei a múlt héten nyújtották be a béketervvel kapcsolatos módosító javaslataikat Washingtonnak. Zelenszkij berlini útja előtt elmondta, hogy az amerikai fél egyelőre nem reagált az új javaslatcsomagra.

A berlini tárgyalásokon Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesz. Emmanuel Macron francia elnök telefonon egyeztetett Zelenszkijjel.

Zelenszkij közölte: Ukrajna jelenleg nem folytat közvetlen párbeszédet Oroszországgal, Moszkva álláspontját az amerikai fél közvetíti.

Nem lesz olyan terv, amely mindenkinek tetszeni fog

- tette hozzá az ukrán államfő.

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója közölte, hogy Moszkva egyelőre nem vizsgálta meg az ukrán és európai módosító javaslatokat. Úgy vélelmezte azonban, hogy ezek "valószínűleg nem lesznek konstruktívak", és jelezte: Oroszország "határozottan tiltakozni fog" bármilyen változtatás ellen, és továbbra is ragaszkodik területi követeléseihez.

Zelenszkij a Donbasz kapcsán kijelentette, hogy az egyetlen igazságos megoldás szerinte az lenne, ha a tűzszünet a jelenlegi frontvonalak mentén lépne életbe, a kérdést pedig később rendeznék. Hozzátette: az amerikai elképzelés egy "szabad gazdasági övezetről" vagy "demilitarizált zónáról" csak akkor lenne fair, ha a két fél szimmetrikusan vonná vissza csapatait. Ennek részletei azonban egyelőre nyitottak, főleg, hogy ki és hogyan vezetné ezt a területet.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Guido Bergmann

