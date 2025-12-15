  • Megjelenítés
Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt
Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt

Oroszország szándékosan nem ölte és nem is öli meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, erről és ennek indokairól jelentetett meg vezető anyagot az orosz MK.ru hírportál.

A cikk apropóját az adja, hogy múlt héten Kupjanszk határáról fotózkodott, vlogolt Zelenszkij elnök, miután az ukrán haderő sikeres ellentámadást hajtott végre a régióban.

Az MK.ru-nak nyilatkozó Alekszander Arutyunov, volt orosz különleges műveleti tiszt, katonai szakértő erről az eseményről beszélt, azt firtatva, hogy ha Kupjanszknál járt Zelenszkij elnök, az orosz drónerők hatótávolságán belül, hogy lehet az, hogy nem ölték meg a politikust az orosz katonák.

„Az orosz katonai és politikai vezetésnek, és az Oroszországi Föderáció népének szüksége van Zelenszkijre a kormánynál. Nem lehet belőle mártír, akinek rituális áldozata összefogja és támadásra sarkallja a katonákat”

– mondta Arutyunov az orosz lapnak.

Úgy gondolja, szerinte „Ukrajna népének kell ítéletet mondania” Zelenszkij fölött és „a jelenlegi helyzet alakulása alapján” van is erre esély.

Nem lehet az, hogy felkerül Zelenszkij a címerre, azzal a jelmondattal, hogy ő egy igazi vezető volt, aki senkitől nem rémült meg, ezért irány támadni, harcolni az utolsó ukránig! Na már csak ez kéne!”

– magyarázza az orosz szakértő.

Oroszország már legalább 12 alkalommal megpróbálta megölni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, kezdve a 2022-es invázió első óráitól.

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images

