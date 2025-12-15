Jobboldali fordulat a két véglet közötti csatában: új szövetségessel gazdagodott Donald Trump?

José Antonio Kast, a Republikánus Párt keményvonalasan jobboldali jelöltje aratott győzelmet a chilei elnökválasztás vasárnapi második fordulójában, körülbelül 58 százalékos támogatottsággal a kormányzó baloldali koalíció és a Kommunista Párt 42 százalékot szerzett jelöltje, Jeannette Jara előtt - közölte a Servel chilei választási szolgálat a szavazatok közel 100 százalékos feldolgozottsága alapján.

Az 59 éves Kast, aki harmadszor indult az elnöki posztért, Santiago de Chilében, több ezer támogatója előtt tartott győzelmi beszédében hangsúlyozta: "Chile változást akar", és ígéretet tett a "valódi változásra", kiemelve a közbiztonság helyreállítását és a félelem nélküli életet.

Kast március 11-én lép hivatalba a jelenlegi baloldali elnök, Gabriel Boric utódjaként négyéves mandátummal. Jara elismerte vereségét, telefonon gratulált Kastnak, és az X platformon közzétett üzenetében úgy fogalmazott:

a demokrácia hangosan és egyértelműen megszólalt.

Boric szintén gratulált a győztesnek.

Kast győzelme az 1990-ben véget ért Pinochet-diktatúra óta a legjobboldalibb kormány beiktatását vetíti előre a dél-amerikai országban.

A kampány központi témái a növekvő bűnözés és a szabályozatlan migráció voltak, amelyeket Kast kemény fellépéssel ígért megoldani: határzár létesítése, katonai egységek bevetése a magas bűnözési rátával bíró területeken, illegális bevándorlók tömeges kitoloncolása, új börtönök építése, valamint adócsökkentések és közkiadások mérséklése. Kast ellenzi az egyneműek házasságát és az őslakosok jogainak kiterjesztését.

Chile továbbra is Latin-Amerika egyik legbiztonságosabb országa, ám az elmúlt években megugrott az erőszakos bűncselekmények száma,

különösen az északi határvidéken. A külföldről érkezettek aránya mintegy tíz százalékra nőtt, többségük Venezuelából származik. A szervezett bűnözés megjelenése és egyes erőszakos cselekmények erősítették a társadalmi aggodalmakat. Felmérések szerint a felnőtt lakosság 63 százaléka tart a közbiztonság romlásától.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio gratulált Kastnak, és reményét fejezte ki a regionális biztonság erősítésében és a kereskedelmi kapcsolatok felélesztésében való együttműködésben. Javier Milei argentin elnök "barátja elsöprő győzelmeként" ünnepelte az eredményt, a "szabadság és a magántulajdon védelmében (...) tett újabb lépésének" nevezve azt.

Egy újabb jobboldali politikus felemelkedése Latin-Amerikában lehetőséget teremthet a Trump-kormányzat számára, hogy tovább bővítse az Argentínával, Ecuadorral és Salvadorral kialakított, jobboldali vezetőkre támaszkodó hálóját a régióban.

Ehhez kapcsolódóan Honduras két héttel ezelőtti, rendkívül szoros elnökválasztásán a Trump által nyíltan támogatott Nasry Asfura győzedelmeskedett a szavazatok 99,4%-os feldolgozottsága alapján.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ailen Díaz