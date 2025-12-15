Jobboldali fordulat a két véglet közötti csatában: új szövetségessel gazdagodott Donald Trump?

Az 59 éves Kast, aki harmadszor indult az elnöki posztért, Santiago de Chilében, több ezer támogatója előtt tartott győzelmi beszédében hangsúlyozta: "Chile változást akar", és ígéretet tett a "valódi változásra", kiemelve a közbiztonság helyreállítását és a félelem nélküli életet.
Kast március 11-én lép hivatalba a jelenlegi baloldali elnök, Gabriel Boric utódjaként négyéves mandátummal. Jara elismerte vereségét, telefonon gratulált Kastnak, és az X platformon közzétett üzenetében úgy fogalmazott:
a demokrácia hangosan és egyértelműen megszólalt.
Boric szintén gratulált a győztesnek.
Kast győzelme az 1990-ben véget ért Pinochet-diktatúra óta a legjobboldalibb kormány beiktatását vetíti előre a dél-amerikai országban.
A kampány központi témái a növekvő bűnözés és a szabályozatlan migráció voltak, amelyeket Kast kemény fellépéssel ígért megoldani: határzár létesítése, katonai egységek bevetése a magas bűnözési rátával bíró területeken, illegális bevándorlók tömeges kitoloncolása, új börtönök építése, valamint adócsökkentések és közkiadások mérséklése. Kast ellenzi az egyneműek házasságát és az őslakosok jogainak kiterjesztését.
Chile továbbra is Latin-Amerika egyik legbiztonságosabb országa, ám az elmúlt években megugrott az erőszakos bűncselekmények száma,
különösen az északi határvidéken. A külföldről érkezettek aránya mintegy tíz százalékra nőtt, többségük Venezuelából származik. A szervezett bűnözés megjelenése és egyes erőszakos cselekmények erősítették a társadalmi aggodalmakat. Felmérések szerint a felnőtt lakosság 63 százaléka tart a közbiztonság romlásától.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio gratulált Kastnak, és reményét fejezte ki a regionális biztonság erősítésében és a kereskedelmi kapcsolatok felélesztésében való együttműködésben. Javier Milei argentin elnök "barátja elsöprő győzelmeként" ünnepelte az eredményt, a "szabadság és a magántulajdon védelmében (...) tett újabb lépésének" nevezve azt.
Egy újabb jobboldali politikus felemelkedése Latin-Amerikában lehetőséget teremthet a Trump-kormányzat számára, hogy tovább bővítse az Argentínával, Ecuadorral és Salvadorral kialakított, jobboldali vezetőkre támaszkodó hálóját a régióban.
Ehhez kapcsolódóan Honduras két héttel ezelőtti, rendkívül szoros elnökválasztásán a Trump által nyíltan támogatott Nasry Asfura győzedelmeskedett a szavazatok 99,4%-os feldolgozottsága alapján.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ailen Díaz
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye
Ma megint egy asztalhoz ülnek.
A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten
Magyar fronton is lesznek érdekességek.
Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint
Végleg hátat fordíthat Amerika az öreg kontinensnek?
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?
Így működik a carry trade.
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
A polgármester egyelőre nem szólalt meg.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!