Kiderült: a hadsereg tagja volt a férfi, aki amerikai katonákat gyilkolt meg - Radikális nézetei miatt épp ki akarták rúgni

A szombati, Palmürában elkövetett támadásban két amerikai katonát és egy civil tolmácsot megölő fegyveres a szíriai hadsereg tagja volt. Szélsőséges nézetei miatt éppen el akarták bocsátani – tudta meg a New York Times.

A mostani incidens az első, amely amerikai halálos áldozattal járt Szíriában azóta, hogy egy évvel ezelőtt megbukott Bassár el-Aszad rezsimje. A lövöldözésben három másik amerikai katona és a szíriai biztonsági erők két tagja is megsebesült.

A szíriai és amerikai tisztviselők szerint a támadást az Iszlám Állam hajtotta végre, a szervezet ma magára ia vállalta a felelősséget. Donald Trump amerikai elnök megtorlást ígért.

A szíriai belügyminisztérium szóvivője, Núreddín el-Bába a köztelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy a helyszínen lelőtt támadó nem töltött be magas beosztást, és nem volt védelmi feladatokra beosztva.

A múlt heti rutinértékelés során derült ki, hogy szélsőséges nézeteket vall, ezért vasárnapra – a támadás másnapjára – tervezték az elbocsátását.

A minisztérium közleménye szerint a fegyveres "beférkőzött" a szíriai erők és az Iszlám Állam (ISIS) elleni nemzetközi koalíció delegációjának találkozójára. Egyelőre nem tisztázott, hogyan jutott be a katonai parancsnokság területére, bár maga a lövöldözés az épületen kívül történt.

El-Bába hozzátette, hogy a szíriai biztonsági erők korábban figyelmeztették amerikai partnereiket az Iszlám Állam esetleges támadásaira, ám ezeket a figyelmeztetéseket nem vették komolyan. Jelenleg vizsgálják, hogy a támadónak volt-e közvetlen kapcsolata az Iszlám Állammal, vagy csupán a szervezet ideológiája motiválta.

A gyilkosságok nyomán a biztonsági erők öt embert vettek őrizetbe Palmürában, az amerikai vezetésű koalícióval együttműködve.

