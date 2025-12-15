Kijev szerint is jól mennek a béketárgyalások, de egy kulcskérdésből még komoly bajok lehetnek

Ukrajna vezető béketárgyalója szerint valódi előrelépést értek el az amerikai és ukrán tisztviselők a Berlinben zajló, az orosz háború lezárását célzó béketárgyalások második fordulójában - írja a Reuters

Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára az X-en azt írta, hogy az elmúlt két napban az ukrán–amerikai tárgyalások konstruktívak és eredményesek voltak, és valódi előrelépést sikerült elérni.

Hozzátette, hogy a Steve Witkoff és Jared Kushner vezette amerikai küldöttség rendkívül konstruktívan dolgozik azon, hogy segítsen Ukrajnának megtalálni az utat egy tartós békemegállapodás felé.

A tárgyalások részleteit ismerő forrás szerint ugyanakkor

az amerikai béketárgyalók a vasárnapi megbeszéléseken ragaszkodtak ahhoz, hogy az ukrán fél egyezzen bele csapatainak kivonásába a Donyecki régióból,

mivel a területi kérdés központi jelentőségű Oroszország számára.

A közvetlen információkkal rendelkező forrás elmondta, hogy a területi kérdés hétfőn is megoldatlan maradt, az ukrán delegáció pedig vasárnap úgy reagált, hogy további egyeztetésekre van szükség.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images