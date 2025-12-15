Kiszivárgott a titkos béketárgyalásról: erre akarja Trump rávenni Zelenszkijt, hogy béke legyen

A Deutsche Welle szerint egy, a tárgyalásokat ismerő tisztviselő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner által képviselt
Egyesült Államok arra igyekszik rávenni Ukrajnát, hogy vonja ki csapatait a Donyeck és Luhanszk megyéket magába foglaló Donbászból, és adja fel azt,
annak ellenére, hogy Moszkva nem foglalta el a Donyec-medencét teljes egészében.
Zelenszkij korábban egyértelművé tette, hogy egy ilyen lépés Kijev számára elfogadhatatlan.
Putyin területet akar
- mondta a tisztviselő az AFP-nek, hozzátéve, hogy Ukrajna "nem ért egyet" a követeléssel.
Kissé megdöbbentő, hogy az amerikaiak ebben a kérdésben az oroszok álláspontját veszik át
- tette hozzá a tisztviselő.
Zelenszkij vörös vonalai
A Bild német napilap arról ír: Ukrajna "bizonyos feltételek mellett" valóban
kész lemondani a NATO-csatlakozásról, és hajlandó 100 napon belül új választásokat tartani.
Ezen álláspontoknak Volodimir Zelenszkij az utóbbi napokban a nyilvánosság előtt is hangot adott.
Zelenszkij emellett befagyasztaná a frontot, így a Krímet, illetve Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon régiók orosz ellenőrzés alatt lévő területeit de facto átengedné Oroszországnak – bár Kijev hangsúlyozza, hogy csak "ideiglenesen".
A donyeckből történő teljes kivonulás az ukrán elnök számára azonban szóba sem jöhet.
Még akkor sem, ha az Egyesült Államok azt vetíti előre: a területet nem foglalná el az orosz hadsereg, hanem "demilitarizált gazdasági övezetként" folytatná. (A Bild szerint Oroszország állítólag azt a javaslatot is felkarolta, miszerint "csak a nemzeti gárda" lépne be a Kijev által kiürített területre – noha az orosz gárdisták ugyanúgy a fronton harcolnak, mint a reguláris hadsereg.)
Vasárnap erre Zelenszkij úgy reagált, hogy "nem tartja igazságosnak". Mint mondta, nem világos, ki kormányozná a "gazdasági övezetet". Zelenszkij attól is tart, hogy Moszkva megszegi a szavát, és az ukrán hadsereg által kiürített területeket villámgyorsan elfoglalja.
A német lap szerint az ukrán elnök ellenjavaslata a következő:
Ha az ukrán csapatok például 5-10 kilométert hátrálnak, miért ne vonulnának vissza az orosz csapatok is ugyanennyit a megszállt területeken? Erre a kérdésre eddig nincs válasz, de rendkívül érzékeny és heves vita tárgya.
A Kreml jelenleg Donyeck mintegy háromnegyedét ellenőrzi, a fennmaradó 5600 négyzetkilométer még ukrán kézen van.
Címlapkép forrása: MTI
