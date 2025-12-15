  • Megjelenítés
Kiszivárgott a titkos béketárgyalásról: erre akarja Trump rávenni Zelenszkijt, hogy béke legyen
Globál

Kiszivárgott a titkos béketárgyalásról: erre akarja Trump rávenni Zelenszkijt, hogy béke legyen

Portfolio
Az AFP francia hírügynökség értesülései szerint az Egyesült Államok delegációja azt kérte Ukrajnától a tegnap kezdődött berlini béketárgyaláson, hogy teljesen vonuljon ki a Donbász területéről egy lehetséges békemegállapodás keretében.

A Deutsche Welle szerint egy, a tárgyalásokat ismerő tisztviselő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner által képviselt

Egyesült Államok arra igyekszik rávenni Ukrajnát, hogy vonja ki csapatait a Donyeck és Luhanszk megyéket magába foglaló Donbászból, és adja fel azt,

annak ellenére, hogy Moszkva nem foglalta el a Donyec-medencét teljes egészében.

Zelenszkij korábban egyértelművé tette, hogy egy ilyen lépés Kijev számára elfogadhatatlan.

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kimondta a Kreml: a béketárgyalások "sarokkövében" enged Zelenszkij – Lesz béke karácsonyig?

Két tűz közé került Zelenszkij: nem csökken az ellenállás a hátországban

Putyin területet akar

- mondta a tisztviselő az AFP-nek, hozzátéve, hogy Ukrajna "nem ért egyet" a követeléssel.

Kissé megdöbbentő, hogy az amerikaiak ebben a kérdésben az oroszok álláspontját veszik át

- tette hozzá a tisztviselő.

Zelenszkij vörös vonalai

A Bild német napilap arról ír: Ukrajna "bizonyos feltételek mellett" valóban

kész lemondani a NATO-csatlakozásról, és hajlandó 100 napon belül új választásokat tartani.

Ezen álláspontoknak Volodimir Zelenszkij az utóbbi napokban a nyilvánosság előtt is hangot adott.

Kapcsolódó cikkünk

Két tűz közé került Zelenszkij: nem csökken az ellenállás a hátországban

Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet

Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye

Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!

Zelenszkij emellett befagyasztaná a frontot, így a Krímet, illetve Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon régiók orosz ellenőrzés alatt lévő területeit de facto átengedné Oroszországnak – bár Kijev hangsúlyozza, hogy csak "ideiglenesen".

A donyeckből történő teljes kivonulás az ukrán elnök számára azonban szóba sem jöhet.

Még akkor sem, ha az Egyesült Államok azt vetíti előre: a területet nem foglalná el az orosz hadsereg, hanem "demilitarizált gazdasági övezetként" folytatná. (A Bild szerint Oroszország állítólag azt a javaslatot is felkarolta, miszerint "csak a nemzeti gárda" lépne be a Kijev által kiürített területre – noha az orosz gárdisták ugyanúgy a fronton harcolnak, mint a reguláris hadsereg.)

Vasárnap erre Zelenszkij úgy reagált, hogy "nem tartja igazságosnak". Mint mondta, nem világos, ki kormányozná a "gazdasági övezetet". Zelenszkij attól is tart, hogy Moszkva megszegi a szavát, és az ukrán hadsereg által kiürített területeket villámgyorsan elfoglalja.

A német lap szerint az ukrán elnök ellenjavaslata a következő:

Ha az ukrán csapatok például 5-10 kilométert hátrálnak, miért ne vonulnának vissza az orosz csapatok is ugyanennyit a megszállt területeken? Erre a kérdésre eddig nincs válasz, de rendkívül érzékeny és heves vita tárgya.

A Kreml jelenleg Donyeck mintegy háromnegyedét ellenőrzi, a fennmaradó 5600 négyzetkilométer még ukrán kézen van.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility