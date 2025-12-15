Kiszivárgott a titkos béketárgyalásról: erre akarja Trump rávenni Zelenszkijt, hogy béke legyen

Az AFP francia hírügynökség értesülései szerint az Egyesült Államok delegációja azt kérte Ukrajnától a tegnap kezdődött berlini béketárgyaláson, hogy teljesen vonuljon ki a Donbász területéről egy lehetséges békemegállapodás keretében.

A Deutsche Welle szerint egy, a tárgyalásokat ismerő tisztviselő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner által képviselt

Egyesült Államok arra igyekszik rávenni Ukrajnát, hogy vonja ki csapatait a Donyeck és Luhanszk megyéket magába foglaló Donbászból, és adja fel azt,

annak ellenére, hogy Moszkva nem foglalta el a Donyec-medencét teljes egészében.

Zelenszkij korábban egyértelművé tette, hogy egy ilyen lépés Kijev számára elfogadhatatlan.

Putyin területet akar

- mondta a tisztviselő az AFP-nek, hozzátéve, hogy Ukrajna "nem ért egyet" a követeléssel.

Kissé megdöbbentő, hogy az amerikaiak ebben a kérdésben az oroszok álláspontját veszik át

- tette hozzá a tisztviselő.

Zelenszkij vörös vonalai

A Bild német napilap arról ír: Ukrajna "bizonyos feltételek mellett" valóban

kész lemondani a NATO-csatlakozásról, és hajlandó 100 napon belül új választásokat tartani.

Ezen álláspontoknak Volodimir Zelenszkij az utóbbi napokban a nyilvánosság előtt is hangot adott.

Zelenszkij emellett befagyasztaná a frontot, így a Krímet, illetve Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon régiók orosz ellenőrzés alatt lévő területeit de facto átengedné Oroszországnak – bár Kijev hangsúlyozza, hogy csak "ideiglenesen".

A donyeckből történő teljes kivonulás az ukrán elnök számára azonban szóba sem jöhet.

Még akkor sem, ha az Egyesült Államok azt vetíti előre: a területet nem foglalná el az orosz hadsereg, hanem "demilitarizált gazdasági övezetként" folytatná. (A Bild szerint Oroszország állítólag azt a javaslatot is felkarolta, miszerint "csak a nemzeti gárda" lépne be a Kijev által kiürített területre – noha az orosz gárdisták ugyanúgy a fronton harcolnak, mint a reguláris hadsereg.)

Vasárnap erre Zelenszkij úgy reagált, hogy "nem tartja igazságosnak". Mint mondta, nem világos, ki kormányozná a "gazdasági övezetet". Zelenszkij attól is tart, hogy Moszkva megszegi a szavát, és az ukrán hadsereg által kiürített területeket villámgyorsan elfoglalja.

A német lap szerint az ukrán elnök ellenjavaslata a következő:

Ha az ukrán csapatok például 5-10 kilométert hátrálnak, miért ne vonulnának vissza az orosz csapatok is ugyanennyit a megszállt területeken? Erre a kérdésre eddig nincs válasz, de rendkívül érzékeny és heves vita tárgya.

A Kreml jelenleg Donyeck mintegy háromnegyedét ellenőrzi, a fennmaradó 5600 négyzetkilométer még ukrán kézen van.

Címlapkép forrása: MTI