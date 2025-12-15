  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát az éj leple alatt: ukrán drónraj vette célba az orosz fővárost
Globál

Megtámadták Moszkvát az éj leple alatt: ukrán drónraj vette célba az orosz fővárost

Portfolio
Ukrán drónok vették támadás alá az orosz fővárost mára virradóra, az orosz légvédelem legalább 18 Moszkva felé tartó eszközt semmisített meg – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Kyiv Independent alapján.

A támadás alig egy héttel azután történt, hogy Ukrajna december 10-én több mint 30 drónnal hajtott végre széles körű támadást Moszkva ellen.

Szobjanyin tájékoztatása szerint a mentőegységek megkezdték a roncsok eltávolítását, áldozatokról és anyagi károkról eddig nem érkezett jelentés. Moszkva Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be.

Az orosz fővárostól mintegy 40 kilométerre fekvő Isztrinszkij körzet lakói több mint egy tucat hangos robbanásról számoltak be egy orosz Telegram-csatorna alapján. A Moszkvai területen fekvő Kasira és Kolomna településeken szintén detonációkat hallottak.

Az orosz védelmi minisztérium reggel közölte, hogy

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Jobboldali fordulat a két véglet közötti csatában: új szövetségessel gazdagodott Donald Trump?

Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye

a Moszkvai régió felett összesen 25 drónt lőttek le, ezek közül 15 a főváros felé tartott.

Tájékoztatásuk szerint az éjszaka folyamán országszerte 130 drónt fogtak el.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Teljesítené Zelenszkij Oroszország egyik legnagyobb kérését – Moszkva máris visszakozik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility