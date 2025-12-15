Megtámadták Moszkvát az éj leple alatt: ukrán drónraj vette célba az orosz fővárost

A támadás alig egy héttel azután történt, hogy Ukrajna december 10-én több mint 30 drónnal hajtott végre széles körű támadást Moszkva ellen.

Szobjanyin tájékoztatása szerint a mentőegységek megkezdték a roncsok eltávolítását, áldozatokról és anyagi károkról eddig nem érkezett jelentés. Moszkva Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be.

Az orosz fővárostól mintegy 40 kilométerre fekvő Isztrinszkij körzet lakói több mint egy tucat hangos robbanásról számoltak be egy orosz Telegram-csatorna alapján. A Moszkvai területen fekvő Kasira és Kolomna településeken szintén detonációkat hallottak.

Az orosz védelmi minisztérium reggel közölte, hogy

a Moszkvai régió felett összesen 25 drónt lőttek le, ezek közül 15 a főváros felé tartott.

Tájékoztatásuk szerint az éjszaka folyamán országszerte 130 drónt fogtak el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images