Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami
Portfolio
Egy amerikai tisztviselő szerint rendkívül pozitív eredménnyel zárultak Berlinben az ukrán–amerikai tárgyalások, és Donald Trump elégedett az eddig elért haladással - számolt be a Sky News.

A Berlinben zajló, kétnapos ukrán–amerikai tárgyalások eredményeiről egy magas rangú amerikai tisztviselő számolt be. Elmondása szerint a megbeszélések rendkívül kedvezően alakultak, és számos kérdésben sikerült megállapodásra jutni. Hozzátette: bár maradtak még nyitott témák, Trump összességében elégedett a folyamat előrehaladásával.

A tisztviselő kiemelte az európai szereplők munkáját, amely szerinte kulcsszerepet játszott az előrelépésben. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi folyamat közelebb viszi a feleket a békéhez.

Az amerikai tisztviselő szerint az Oroszország és Ukrajna közötti vitás kérdések mintegy kilencven százalékát már sikerült rendezni.

A biztonsági garanciák a tárgyalások központi témáját képezték, és Trump meg van győződve arról, hogy rá tudja venni Oroszországot az 5. cikkhez hasonló kötelezettségvállalások elfogadására.

Ez a NATO azon alapelve, amely szerint a szövetség bármely tagja elleni támadás mindegyikük elleni támadásnak minősül.

A legutóbbi egyeztetések nyomán közeledtek az orosz és az ukrán álláspontok, és a területi kérdésekről is mélyreható tárgyalások folytak. A tisztviselő elmondása szerint Oroszország nyitott lenne arra, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, az Egyesült Államok pedig bízik abban, hogy Moszkva végül elfogadja a megállapodásban szereplő biztonsági garanciákat.

Címlapkép forrása: Christian Mang/Getty Images

