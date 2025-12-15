Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami

A Berlinben zajló, kétnapos ukrán–amerikai tárgyalások eredményeiről egy magas rangú amerikai tisztviselő számolt be. Elmondása szerint a megbeszélések rendkívül kedvezően alakultak, és számos kérdésben sikerült megállapodásra jutni. Hozzátette: bár maradtak még nyitott témák, Trump összességében elégedett a folyamat előrehaladásával.

A tisztviselő kiemelte az európai szereplők munkáját, amely szerinte kulcsszerepet játszott az előrelépésben. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi folyamat közelebb viszi a feleket a békéhez.

Az amerikai tisztviselő szerint az Oroszország és Ukrajna közötti vitás kérdések mintegy kilencven százalékát már sikerült rendezni.

A biztonsági garanciák a tárgyalások központi témáját képezték, és Trump meg van győződve arról, hogy rá tudja venni Oroszországot az 5. cikkhez hasonló kötelezettségvállalások elfogadására.

Ez a NATO azon alapelve, amely szerint a szövetség bármely tagja elleni támadás mindegyikük elleni támadásnak minősül.

A legutóbbi egyeztetések nyomán közeledtek az orosz és az ukrán álláspontok, és a területi kérdésekről is mélyreható tárgyalások folytak. A tisztviselő elmondása szerint Oroszország nyitott lenne arra, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, az Egyesült Államok pedig bízik abban, hogy Moszkva végül elfogadja a megállapodásban szereplő biztonsági garanciákat.

