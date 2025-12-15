  • Megjelenítés
Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Mára virradóra legalább 18 drónt lőttek le az orosz főváros felett – közölte Szergej Szobjanin moszkvai polgármester. Az ukrán Kyiv Independent szerint személyi sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés. Moszkva Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Vasárnap mindeközben Berlinben ült össze Volidimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai delegáció képviselőivel, Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Witkoff "sok előrelépésről" beszélt a tárgyalást követően az Ukrinform szerint. Zelenszkij a berlini békecsúcs előtt kijelentette: Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb orosz-ukrán háborús fejleményekkel.
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap több mint öt órán át tárgyalt az amerikai delegációt vezető Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetés ma reggel folytatódik – közölték a felek a Kyiv Independent szerint.

Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint

A Portfolio külpolitikai videós podcastje, a Global Insight múlt heti adásában az orosz-ukrán háborúról és a harcok lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekről esett szó Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével. Összeszedtük az epizód öt legfontosabb megállapítását azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok valóban magára hagyhatja-e Ukrajnát és vele együtt Európát is.

Tegnapi tudósításunk

Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

