Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap több mint öt órán át tárgyalt az amerikai delegációt vezető Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Az egyeztetés ma reggel folytatódik – közölték a felek a Kyiv Independent szerint.
Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint
A Portfolio külpolitikai videós podcastje, a Global Insight múlt heti adásában az orosz-ukrán háborúról és a harcok lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekről esett szó Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével. Összeszedtük az epizód öt legfontosabb megállapítását azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok valóban magára hagyhatja-e Ukrajnát és vele együtt Európát is.
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
A polgármester egyelőre nem szólalt meg.
Olyan lépésre készül a Volkswagen, amilyenre még nem volt példa a vállalat történetében
Át kell szabni a terveket.
Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét
Nyilatkozott Putyin fontos embere.
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Nem érvényesül a Csendes-óceán hatása.
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezenek
Ismét előkerült a RIMPAC ügye.
