Új időszámítás kezdődik Csehországban

A 71 éves milliárdos négy ellenzékben töltött év után tér vissza a hatalomba egy olyan koalíció élén, amelynek tagja az SPD – egy szélsőjobboldali, EU-ellenes és oroszbarát párt –, valamint az Autósok Magukért nevű formáció, amely elsősorban az unió klímapolitikáját bírálja.

Petr Pavel köztársasági elnök a beiktatási ünnepségen felelős kormányzásra szólította fel az új kabinetet, és emlékeztetett a NATO- és EU-tagság előnyeire.

Országunk kétségkívül nem lenne biztonságosabb, ha nem lennénk a NATO része, ahogyan gazdaságilag sem lenne ilyen virágzó és stabil az Európai Unió nélkül. Éppen ezért a legnagyobb felelősséggel kell kezelnünk tagságunkat ezekben a szervezetekben, és konstruktív tagoknak kell lennünk, nem pedig elutasítóknak

– hangsúlyozta Pavel.

A korábbi, határozottan Ukrajna- és EU-párti, Petr Fiala vezette kormányt felváltó Babiš-kabinet a liberális centrumtól az európai szélsőjobb felé tolja el az ország politikai súlypontját. Az ANO párt az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakcióhoz tartozik, amelynek tagja többek között a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt és a francia Nemzeti Tömörülés is.

Babiš szombaton közölte, hogy Csehország nem vállal garanciákat Ukrajna finanszírozására, és szerinte az Európai Bizottságnak más módokat kell találnia Kijev támogatására.

A miniszterelnök megígérte, hogy elutasítja az EU migrációs politikáját, valamint azt a tervet, amely kiterjesztené a szén-dioxid-kibocsátási díjakat a háztartási fűtésre és az üzemanyagokra. Ugyanakkor visszautasította szélsőjobboldali koalíciós partnerei követelését az EU- és NATO-tagságról szóló népszavazásokról, leszögezve, hogy az ország mindkét szövetség tagja marad.

Babiš már hivatalba lépése előtt jelezte, hogy csökkenteni kívánja az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt. Azt is kilátásba helyezte, hogy az új kormány esetleg megszünteti a cseh vezetésű lőszerkezdeményezést, amely az egész világból szerez be nagykaliberű lőszert Ukrajna számára. A programot Babiš átláthatatlannak minősítette.

Babiš miniszterelnöki esküjét már múlt kedden letette, ma a kormánya lépett hivatalba.

