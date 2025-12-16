  • Megjelenítés
Az életéért küzd az orosz hadsereg a kupjanszki katlanban – Lassan, de biztosan a végkifejlete felé halad a dráma
Globál

Az életéért küzd az orosz hadsereg a kupjanszki katlanban – Lassan, de biztosan a végkifejlete felé halad a dráma

Portfolio
Ukrán jelentés szerint Kupjanszkban továbbra is heves harcok zajlanak: a bekerített orosz alakulatok kitartóan védekeznek, miközben az ukrán védelmi erők folytatják megsemmisítésükre irányuló hadműveletüket – írja az RBC-Ukraine.

Ihor Rajkov, az egyik brigád drónerőinek parancsnoka elmondta, Kupjanszk felszabadítása nem egyszeri akció volt, hanem egy szeptemberben indult hadművelet része. Az ukrán erők akkor hoztak létre egy felderítő-csapásmérő csoportot, amely azóta következetesen hajtja végre a kitűzött tervet. A művelet két szakaszból áll.

Az első szakasz az ellenség logisztikájának elvágása és a városon belüli bekerítése volt. Ez sikeresen lezárult. A második szakasz az ellenség lokalizálása, a stabilizációs intézkedések végrehajtása és a város megtisztítása

– magyarázta a parancsnok.

Közlése szerint az orosz alakulatok utánpótlását jelenleg kizárólag drónokkal tudják biztosítani. Eközben az orosz erők továbbra is sikertelenül próbálnak szárazföldi folyosót nyitni bekerített egységeikhez.

Még több Globál

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Magyar kutató segítségével értek el hatalmas tudományos áttörést

„Nem számolják a halottaikat” – Őrületes veszteségekről számolt be Zelenszkij

Megpróbáltak a jól ismert csővezetéken keresztül is előrenyomulni. A vezetéket folyamatos tűz alatt tartjuk és használhatatlanná tettük, így az ellenség ilyen irányú kísérletei nem járhatnak sikerrel

– jegyezte meg Rajkov.

December 12-én az ukrán erők bekerítették az orosz csapatokat Kupjanszk térségében.

Az ukrán alakulatoknak sikerült kiszorítaniuk az oroszokat a Juvilejnij lakónegyedből. A harcok során az orosz fél jelentős veszteségeket szenvedett: csak a halottak száma meghaladja az ezret. Az ukrán védők emellett megsemmisítették azt a gázvezetéket is, amelyen keresztül az orosz egységek korábban titokban beszivárogtak a városba.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas ellentámadást indított Ukrajna: Moszkva kínos magyarázkodásra kényszerült

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility