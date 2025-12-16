Az életéért küzd az orosz hadsereg a kupjanszki katlanban – Lassan, de biztosan a végkifejlete felé halad a dráma

Ihor Rajkov, az egyik brigád drónerőinek parancsnoka elmondta, Kupjanszk felszabadítása nem egyszeri akció volt, hanem egy szeptemberben indult hadművelet része. Az ukrán erők akkor hoztak létre egy felderítő-csapásmérő csoportot, amely azóta következetesen hajtja végre a kitűzött tervet. A művelet két szakaszból áll.

Az első szakasz az ellenség logisztikájának elvágása és a városon belüli bekerítése volt. Ez sikeresen lezárult. A második szakasz az ellenség lokalizálása, a stabilizációs intézkedések végrehajtása és a város megtisztítása

– magyarázta a parancsnok.

Közlése szerint az orosz alakulatok utánpótlását jelenleg kizárólag drónokkal tudják biztosítani. Eközben az orosz erők továbbra is sikertelenül próbálnak szárazföldi folyosót nyitni bekerített egységeikhez.

Megpróbáltak a jól ismert csővezetéken keresztül is előrenyomulni. A vezetéket folyamatos tűz alatt tartjuk és használhatatlanná tettük, így az ellenség ilyen irányú kísérletei nem járhatnak sikerrel

– jegyezte meg Rajkov.

December 12-én az ukrán erők bekerítették az orosz csapatokat Kupjanszk térségében.

Az ukrán alakulatoknak sikerült kiszorítaniuk az oroszokat a Juvilejnij lakónegyedből. A harcok során az orosz fél jelentős veszteségeket szenvedett: csak a halottak száma meghaladja az ezret. Az ukrán védők emellett megsemmisítették azt a gázvezetéket is, amelyen keresztül az orosz egységek korábban titokban beszivárogtak a városba.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images