Elképesztő részletek derültek ki Donald Trump évtizedes álmáról – Ekkor készülhet el a dollármilliós projekt

A dokumentum szerint a körülbelül 8 ezer négyzetméteres létesítmény
csaknem kétszer akkora lesz, mint a jelenlegi elnöki rezidencia.
A tanulmány kritikusan úgy fogalmaz, hogy az új épülettömb "megbontja a Fehér Ház területének történelmi folytonosságát, és megváltoztatja az ingatlan keleti oldalának építészeti egységét". Emellett
vizuális egyensúlytalanságot teremt a szerényebb méretű nyugati szárnnyal és az elnöki rezidenciával.
A hatástanulmány ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy a bálterem hasznos lesz a nagyobb rendezvények számára. Arra is emlékeztet, hogy az állandó átalakítások a Fehér Ház történelmének szerves részét képezik, ezért az építkezés összességében "nem jár számottevő káros hatással a történelmi épületekre".
A felszíni munkálatok megkezdésére várhatóan jövő áprilisban fog sor kerülni.
Donald Trump a bálterem júliusi bejelentésekor még azt állította, hogy az új épület nem fogja érinteni a jelenlegi felépítményt, és csupán annak közelében helyezkedik majd el. Alig egy hónappal később azonban módosult a terv: az augusztus végi dokumentum már azt rögzítette, hogy "a meglévő keleti szárnyat és a keleti oszlopcsarnokot elbontják".
A bontásra végül október végén került sor, különösebb bejelentés vagy társadalmi konzultáció nélkül.
A Nemzeti Park Szolgálat tájékoztatása szerint a bontás előtt valamennyi múzeumi gyűjteményt, műtárgyat és festményt eltávolítottak a keleti szárnyból. Gondoskodtak arról is, hogy a faburkolatokat, lámpákat, oszlopokat és a moziterem berendezéseit később esetleg újra fel lehessen szerelni. A műemlékvédők megmentették az 1942-es felújításból származó emléksarokkövet és bronztáblát, két legyező alakú ablakot, valamint a Jackie Kennedy-kert lugasát.
Az új bálterem egy kétszintes folyosón keresztül kapcsolódik majd az elnöki rezidenciához. Ami a külsőségeket illeti, fehér festést kap majd, az eredeti stílushoz illeszkedő ablakokkal és ajtókkal, valamint tetőszerkezettel. A belső térben kőburkolat, díszes stukkódíszítés és minőségi liftfülkék lesznek.
A keleti szárny eddig a hivatalos fehér házi rendezvények és túrák látogatói bejárataként szolgált, ezt a funkciót az új épület is be fogja tölteni. A földszinten kialakított mosdókat a déli gyepen tartott események résztvevői is használhatják majd.
A környezeti hatástanulmány egy, a Nemzeti Műemlékvédelmi Alap által indított per nyomán készült.
A szervezet az építkezés leállítását kívánja elérni, arra hivatkozva, hogy a Trump-kormányzat megkerülte a szövetségi törvényeket, amikor felülvizsgálati eljárás nélkül bontotta le a keleti szárnyat, és terveztette meg az új báltermet. A Trump-adminisztráció ugyanakkor azzal érvel, hogy az elnöknek – a Fehér Ház több évszázados bővítéseinek és renoválásainak történetére tekintettel – széles körű felhatalmazása van az elnök lakhelyének átalakítására.
A hétfő este benyújtott bírósági iratokból kiderült, hogy a bálterem tervei még nem véglegesek - áll az ABC News cikkében.
A Nemzeti Park Szolgálat szerint a Fehér Házra nyíló kilátás mindenesetre végérvényesen meg fog változni a Lafayette park és az Ellipse felől, noha a Washington- és a Jefferson-emlékműre nyíló látkép érintetlen marad. A hatástanulmány figyelmeztet arra is, hogy az építkezés okozta rezgések "befolyásolhatják az elnöki rezidencia és a szomszédos létesítmények szerkezeti stabilitását vagy burkolatait".
A műemlékvédők keresetükben arra is rámutatnak, hogy a lebontott keleti szárny – a hasonló korú épületekhez hasonlóan – azbesztet és ólomfestéket tartalmazhatott. Jelentések szerint a bontási törmeléket az East Potomac Parkba szállították, ami potenciális egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthet. A kormányzat ezt spekulációnak minősítette, és közölte, hogy szeptember és október folyamán elvégezte a veszélyes anyagokkal kapcsolatos mentesítési munkálatokat.
Az AP mindenesetre kiemelte: a Trump-kormányzat beadványában az is szerepel, hogy
az építkezésnek nemzetbiztonsági okokből is folytatódnia kell,
valamint azért, mert a műemlékvédelmi szervezetnek nincs jogosultsága per indítására.
A kormányzat idézi Matthew C. Quinnt, az Egyesült Államok Titkosszolgálatának (Secret Service) igazgatóhelyettesét, aki szerint a Fehér Ház egykori keleti szárnyának helyén további munkálatokra van szükség ahhoz, hogy megfeleljenek az ügynökség "biztonsági és védelmi követelményeinek". A konkrét nemzetbiztonsági aggályokat nem fejtették ki, de az adminisztráció felajánlotta, hogy a minősített információkat zárt, személyes megbeszélésen osztja meg a bíróval, a felperesek jelenléte nélkül.
A keleti szárny egyébként az elnök számára kialakított vészhelyzeti bunker felett helyezkedett el. Quinn közölte, hogy az építkezés akár ideiglenes leállása is "jelentősen akadályozná" az ügynökséget a törvényes feladatainak és védelmi küldetésének ellátásában. Az ügyben kedden tartanak meghallgatást a washingtoni szövetségi bíróságon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Napokon belül eldől, volt-e haszna a legújabb békecsúcsnak - Moszkvánál pattog a labda
A Kreml eddig nem nyilatkozott túl pozitívan.
Egyre pontosabb becslések jönnek az MI-nek köszönhetően, de megvannak a technológia korlátai
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás a KSH-nál is fontos szerepet kap.
Itt az MNB új előrejelzése: 0,5 százalékos lehet az idei növekedés
Az inflációs ráta az árstabilitási sáv felett alakulhat az év végén.
Kendőzetlenül kitálalt Trump legfőbb bizalmasa: annyira őszintén beszélt, hogy ezt még évekig emlegetni fogjuk
Szerinte Trump "alkoholista személyiséggel" rendelkezik.
Rendezzük át így portfóliónkat az új évre hangolva − Minden első kézből a profiktól évindító fórumonkon
Könnyelműség ölbe tett kézzel várni.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Az év eleji átárazákra figyel most a jegybank.
Vannak még meglepetések az ingatlanpiacon!
Ők az ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplői 2025-ben!
Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global
Opatijában működtet majd szállodát.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.