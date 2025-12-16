Elképesztő részletek derültek ki Donald Trump évtizedes álmáról – Ekkor készülhet el a dollármilliós projekt

A dokumentum szerint a körülbelül 8 ezer négyzetméteres létesítmény

csaknem kétszer akkora lesz, mint a jelenlegi elnöki rezidencia.

A tanulmány kritikusan úgy fogalmaz, hogy az új épülettömb "megbontja a Fehér Ház területének történelmi folytonosságát, és megváltoztatja az ingatlan keleti oldalának építészeti egységét". Emellett

vizuális egyensúlytalanságot teremt a szerényebb méretű nyugati szárnnyal és az elnöki rezidenciával.

A hatástanulmány ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy a bálterem hasznos lesz a nagyobb rendezvények számára. Arra is emlékeztet, hogy az állandó átalakítások a Fehér Ház történelmének szerves részét képezik, ezért az építkezés összességében "nem jár számottevő káros hatással a történelmi épületekre".

A felszíni munkálatok megkezdésére várhatóan jövő áprilisban fog sor kerülni.

Donald Trump a bálterem júliusi bejelentésekor még azt állította, hogy az új épület nem fogja érinteni a jelenlegi felépítményt, és csupán annak közelében helyezkedik majd el. Alig egy hónappal később azonban módosult a terv: az augusztus végi dokumentum már azt rögzítette, hogy "a meglévő keleti szárnyat és a keleti oszlopcsarnokot elbontják".

A bontásra végül október végén került sor, különösebb bejelentés vagy társadalmi konzultáció nélkül.

A Nemzeti Park Szolgálat tájékoztatása szerint a bontás előtt valamennyi múzeumi gyűjteményt, műtárgyat és festményt eltávolítottak a keleti szárnyból. Gondoskodtak arról is, hogy a faburkolatokat, lámpákat, oszlopokat és a moziterem berendezéseit később esetleg újra fel lehessen szerelni. A műemlékvédők megmentették az 1942-es felújításból származó emléksarokkövet és bronztáblát, két legyező alakú ablakot, valamint a Jackie Kennedy-kert lugasát.

Az új bálterem egy kétszintes folyosón keresztül kapcsolódik majd az elnöki rezidenciához. Ami a külsőségeket illeti, fehér festést kap majd, az eredeti stílushoz illeszkedő ablakokkal és ajtókkal, valamint tetőszerkezettel. A belső térben kőburkolat, díszes stukkódíszítés és minőségi liftfülkék lesznek.

A keleti szárny eddig a hivatalos fehér házi rendezvények és túrák látogatói bejárataként szolgált, ezt a funkciót az új épület is be fogja tölteni. A földszinten kialakított mosdókat a déli gyepen tartott események résztvevői is használhatják majd.

A környezeti hatástanulmány egy, a Nemzeti Műemlékvédelmi Alap által indított per nyomán készült.

A szervezet az építkezés leállítását kívánja elérni, arra hivatkozva, hogy a Trump-kormányzat megkerülte a szövetségi törvényeket, amikor felülvizsgálati eljárás nélkül bontotta le a keleti szárnyat, és terveztette meg az új báltermet. A Trump-adminisztráció ugyanakkor azzal érvel, hogy az elnöknek – a Fehér Ház több évszázados bővítéseinek és renoválásainak történetére tekintettel – széles körű felhatalmazása van az elnök lakhelyének átalakítására.

A hétfő este benyújtott bírósági iratokból kiderült, hogy a bálterem tervei még nem véglegesek - áll az ABC News cikkében.

A Nemzeti Park Szolgálat szerint a Fehér Házra nyíló kilátás mindenesetre végérvényesen meg fog változni a Lafayette park és az Ellipse felől, noha a Washington- és a Jefferson-emlékműre nyíló látkép érintetlen marad. A hatástanulmány figyelmeztet arra is, hogy az építkezés okozta rezgések "befolyásolhatják az elnöki rezidencia és a szomszédos létesítmények szerkezeti stabilitását vagy burkolatait".

A műemlékvédők keresetükben arra is rámutatnak, hogy a lebontott keleti szárny – a hasonló korú épületekhez hasonlóan – azbesztet és ólomfestéket tartalmazhatott. Jelentések szerint a bontási törmeléket az East Potomac Parkba szállították, ami potenciális egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthet. A kormányzat ezt spekulációnak minősítette, és közölte, hogy szeptember és október folyamán elvégezte a veszélyes anyagokkal kapcsolatos mentesítési munkálatokat.

Az AP mindenesetre kiemelte: a Trump-kormányzat beadványában az is szerepel, hogy

az építkezésnek nemzetbiztonsági okokből is folytatódnia kell,

valamint azért, mert a műemlékvédelmi szervezetnek nincs jogosultsága per indítására.

A kormányzat idézi Matthew C. Quinnt, az Egyesült Államok Titkosszolgálatának (Secret Service) igazgatóhelyettesét, aki szerint a Fehér Ház egykori keleti szárnyának helyén további munkálatokra van szükség ahhoz, hogy megfeleljenek az ügynökség "biztonsági és védelmi követelményeinek". A konkrét nemzetbiztonsági aggályokat nem fejtették ki, de az adminisztráció felajánlotta, hogy a minősített információkat zárt, személyes megbeszélésen osztja meg a bíróval, a felperesek jelenléte nélkül.

A keleti szárny egyébként az elnök számára kialakított vészhelyzeti bunker felett helyezkedett el. Quinn közölte, hogy az építkezés akár ideiglenes leállása is "jelentősen akadályozná" az ügynökséget a törvényes feladatainak és védelmi küldetésének ellátásában. Az ügyben kedden tartanak meghallgatást a washingtoni szövetségi bíróságon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images