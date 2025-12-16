  • Megjelenítés
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Az európai vezetők hétfői berlini tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák tartalmaznák egy többnemzeti európai békefenntartó kontingens Ukrajnába küldését. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes ugyanakkor egy interjúban azt mondta, Moszkva számára elfogadhatatlan, hogy NATO-tagországok katonái állomásozzanak Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatását fejezte ki Friedrich Merz német kancellár ötletét illetően, hogy a karácsonyi ünnepek idejére legyen tűzszünet a háborúban. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy reagált, ez csak akkor elfogadható Oroszország számára, ha addig megszületik a békeszerződés. Erre azonban lényegében semmi esély nincs. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Zelenszkij: nincs szó népszavazásról a Donbaszban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, egyelőre nincs szó arról, hogy népszavazást tartsanak a Donbaszban (Donyeck és Luhanszk megye) a terület hovatartozásáról.

(Ukrinform)

Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Zelenszkij után a Kreml is megszólalt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét, hogy karácsony idejére hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában – írja az Ukrinform. Frissítés!!! A Kreml azt válaszolta a karácsonyi tűzszünet ötletére, hogy csak akkor fogadják el azt, ha addig sikerült bekötni a békeszerződést.

Elesett Novoplatonovka

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint erőik elfoglalták Novoplatonovka falut Harkiv megyében.

(TASZSZ)

Hogy lesz ebből béke? – Rjabkov egyetlen mondattal zúzta szét a nehezen kiizzadott európai javaslatot

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az ABC News-nak adott interjújában azt mondta, Oroszország számára elfogadhatatlan NATO-országok csapatainak Ukrajnában történő állomásoztatása. Eközben európai vezetők Berlinben abban állapodtak meg, hogy többnemzeti békefenntartó kontingenst küldenének Ukrajnába.

Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?

Maratoni hosszúságú, két napon át tartó békecsúcs zárult le tegnap Berlinben, mely során Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok vezetői, diplomatái tárgyaltak arról, milyen módon lehetne lezárni a 2014 óta tomboló orosz-ukrán háborút, nyélbe ütni egy olyan békemegállapodást, amely Moszkva és Kijev számára is elfogadható. A találkozó után nyilatkozó nyugati vezetők, köztük Donald Trump elnök is rendkívül optimista hangnemet ütöttek meg – azt mondják, sosem volt még ilyen közel a háború lezárása. Mindeközben folyamatosan szivárognak a nyugati sajtóba a ceruzás béketerv főbb ismérvei – ezek alapján pedig továbbra is erősen kérdéses, Moszkva mennyire lesz hajlandó megelégedni az eddigi területi hódításokkal, mekkora az esély arra, hogy a Kreml beszüntetni a továbbra is igencsak döcögősen haladó inváziót.

Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Bejelentést tett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét, hogy karácsony idejére hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában – írja az Ukrinform.

69 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország keddre virradóra összesen 69 drónt indított Ukrajna ellen, amelyekből a légvédelem 57-et semlegesített.

(Ukrinform)

Kimondta a hírszerzési vezető: Európa már a háború küszöbén van

A brit titkosszolgálat, az MI6 új, első női vezetője, Blaise Metreweli első beszédében „agresszív, expanzionista és revizionista” fenyegetésnek nevezte Oroszországot – írja a Reuters.

Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában

Európai vezetők abban állapodtak meg, hogy ukrán területek Oroszországnak történő átadásáról csak erős biztonsági garanciák mellett lehet beszélni, amelyeknek magukban kell foglalniuk egy európai vezetésű nemzetközi katonai erőt is – írja a Reuters.

Irányíthatatlan drónt lőtt le Törökország

A török védelmi minisztérium közlése szerint lelőttek egy irányíthatatlan drónt a Fekete-tenger felett, amely a török légtér felé tartott.

A török és NATO F-16-os vadászgépeket készenlétbe helyezték az incidens után.

A minisztérium azt nem közölte, hogy milyen típusú drónról volt szó.

(Reuters)

Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne

Amerikai tisztviselők szerint Ukrajna a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kaphat az Oroszországgal kötendő békemegállapodás részeként – írja a Reuters.

Moszkva felé tartó drónt lőttek le

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint keddre virradóra egy a főváros felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem. A városvezető hozzátette, a szolgálatok a roncsok becsapódásának helyszínén dolgoznak.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán összesen 83 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.

(Reuters, TASZSZ)

Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint kedd hajnalban az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. Az orosz védelmi minisztérium összesen 83 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók fölött. Amerikai tisztviselők hétfőn azt mondták, Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat kaphat a nyugati országoktól, amely a védelmi szervezet tagállamainak közös beavatkozását írja elő az egyik tagállam megtámadása esetére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

