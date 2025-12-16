Kendőzetlenül kitálalt Trump legfőbb bizalmasa: annyira őszintén beszélt, hogy ezt még évekig emlegetni fogjuk

Wiles az elmondása szerint egy "laza megállapodást" kötött Trumppal arról, hogy az első 90 nap után befejezik a politikai ellenfelekkel való leszámolást, de ez végül nem valósult meg.

Nem hiszem, hogy állandóan a megtorlásra gondol, de ha lehetőség adódik, él vele

- fogalmazott a Fehér Ház történetének első női kabinetfőnöke, aki Trump 2024-es választási kampányát menedzselte. Wiles elismerte, hogy a Trump-adminisztráció által indított büntetőeljárásokat részben az elnök bosszúvágya motiválja, ahogy azt is kijelentette: Trump "tévedett", amikor azzal vádolta demokrata elődjét, Bill Clintont, hogy a pedofíliával vádolt néhai szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein magánszigetén járt.

A kabinetfőnök szókimondó megjegyzéseket tett a kormányzat több tagjáról is.

Szerinte Trump "alkoholista személyiséggel" rendelkezik , annak ellenére, hogy nem fogyaszt alkoholt.

, annak ellenére, hogy nem fogyaszt alkoholt. J. D. Vance alelnök Wiles szerint "már egy évtizede összeesküvéselmélet-hívő" , és "inkább politikai" okokból vált Trump-kritikusból a MAGA-mozgalom trónvárományos alakjává a 2018-as szenátori kampánya idején.

Elon Muskról azt mondta, hogy "bevallottan ketamint használ", "mikrodózisokat szed" (bár erről közvetlen tudomása nincs) és "nagyon furcsa alak, mint a legtöbb géniusz", akinek tettei nem mindig "racionálisak" .

Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatóját "jobboldali fanatikusnak" nevezte Wiles,

míg Pam Bondi igazságügyi miniszterről kijelentette, "teljesen mellélőtt" az Epstein-akták kezelését illetően.

Wiles egyébként arról beszélt, hogy ő elolvasta az Epstein-iratokat, és Trump valóban szerepel bennük, de nem azért, mert "bármi szörnyű dolgot tett volna".

A kabinetfőnök több belső nézeteltérésről is beszámolt, például azt tanácsolta Trumpnak, hogy ne adjon kegyelmet a 2021. január 6-i capitoliumi zavargás legagresszívebb résztvevőinek, de nem járt sikerrel. Megpróbálta elérni a hatalmas vámemelések elhalasztását is, mert az elnöki tanácsadók között "óriási nézeteltérés" alakult ki – mindhiába. Az illegális bevándorlókat érintő deportálásokkal kapcsolatban úgy vélte,

"keményebben rá kellene feküdni a folyamat részére", és duplán ellenőrizni a kitoloncoltakat a hibák elkerülése érdekében.

Wiles ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem korlátozni akarja Trumpot, hanem segíteni abban, hogy elérje céljait – még akkor is, ha időnként úgy érzi, az elnök túl messzire megy. Azzal magyarázta a Trumppal való együttműködését, hogy alkoholista édesapja mellett nőtt fel.

Kicsit szakértője vagyok a nagy személyiségeknek

- firtatta. Szerinte Trump úgy áll a dolgokhoz, hogy "nincs olyan dolog, amit ne tudna megtenni. Semmi. Nulla. Semmi." Azt, ahogy Wiles próbál lépést tartani az elnökkel, jól szemlélteti, hogy a kabinetfőnök a nyugati szárnyi irodájában egy külön monitoron követi élőben Trump Truth Social-bejegyzéseit.

Elmondása szerint az, ahogy Elon Musk fellépett a USAID ellen, "döbbenettel" töltötte el, mert másokkal egyetemben úgy gondolta, hogy az amerikai nemzetközi fejlesztési szervezet "nagyon jó munkát végez".

Nem így csináltam volna

- jegyezte meg, majd hozzátette, hogy ezt Musknak is jelezte, mondván, "nem zárhatsz ki egyszerűen embereket az irodájukból."

A venezuelai helyzet kapcsán Wiles elárulta, hogy Trump valódi célja a rezsimváltás.

Szavai szerint az amerikai elnök "addig akarja robbantgatni a csónakokat, amíg Maduro meg nem adja magát", és "nálam sokkal okosabb emberek, akik ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy ez meg fog történni". Ugyanakkor elismerte, hogy minden szárazföldi katonai művelethez kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

A 2028-as elnökválasztásról Wiles kijelentette, hogy Trump biztosan nem indul újra.

Szerinte a harmadik ciklusra vonatkozó megjegyzései "százszázalékosan" csak arról szólnak, hogy "őrületbe kergesse az embereket".

