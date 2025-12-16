  • Megjelenítés
Kijelölte az utat Európa erős embere: ez most a NATO legfontosabb feladata
Globál

Kijelölte az utat Európa erős embere: ez most a NATO legfontosabb feladata

MTI
A drónok elhárítását szolgáló védelmi eszközök fejlesztése vált az európai uniós tagállamok prioritásává, amibe komoly mértékben fektetnek be - jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök Helsinkiben, ahol a NATO keleti szárnyán található országok vezetői találkoztak kedden.

A találkozón Finnország, Svédország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Bulgária vezetői vettek részt. Hangsúlyozták, hogy a térség védelmének elsőbbséget kell élveznie - ahogy fogalmaztak - az Oroszország jelentette hosszú távú fenyegetés tükrében.

Jelenleg (...) ezen a drónellenes falon dolgozunk és itt milliárdos kiadásokról van szó

- hangoztatta Tusk a közös sajtótájékoztatón.

Úgy vélekedett, hogy "Európa végre megértette, hogy közös felelősség megvédenie keleti határainkat".

Még több Globál

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Csodafegyvert akartak fejleszteni Európa nagyágyúi - Most úgy néz ki, komoly bukás lesz az FCAS-projektből

Történelmi lépés: az EU most olyat tett Oroszországgal, amire még nem volt példa

"A keleti határtérségnek kulcsszerepet kell játszania az EU védelmi projektjeiben. Feladatunk biztosítani, hogy ez a kérdés a napirend elején szerepeljen, és ezt megértsék uniós szinten" - hangoztatta Petteri Orpo finn kormányfő. Az európai országok - mint mondta - már elfogadtak egy úgynevezett fehér könyvet az EU védelméről, és megállapodtak egy annak fejlesztését szolgáló ütemtervről is, ideértve az úgynevezett zászlóshajó projekteket.

"Abból indulok ki, hogy (a zászlóshajó projekteket) elfogadták. A következő kérdés aztán az, hogy ezeket miként részesítik előnyben az EU-n belül, például ami a források előteremtését illeti" - tette hozzá Orpo újságíróknak nyilatkozva.

Kapcsolódó cikkünk

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Történelmi lépés: az EU most olyat tett Oroszországgal, amire még nem volt példa

Máris mossa a kezét a világ legnagyobb biztonsági szervezete: nem fogják felügyelni az ukrajnai tűzszünetet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az életéért küzd az orosz hadsereg a kupjanszki katlanban – Lassan, de biztosan a végkifejlete felé halad a dráma
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility