Kijelölte az utat Európa erős embere: ez most a NATO legfontosabb feladata

A drónok elhárítását szolgáló védelmi eszközök fejlesztése vált az európai uniós tagállamok prioritásává, amibe komoly mértékben fektetnek be - jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök Helsinkiben, ahol a NATO keleti szárnyán található országok vezetői találkoztak kedden.

A találkozón Finnország, Svédország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Bulgária vezetői vettek részt. Hangsúlyozták, hogy a térség védelmének elsőbbséget kell élveznie - ahogy fogalmaztak - az Oroszország jelentette hosszú távú fenyegetés tükrében.

Jelenleg (...) ezen a drónellenes falon dolgozunk és itt milliárdos kiadásokról van szó

- hangoztatta Tusk a közös sajtótájékoztatón.

Úgy vélekedett, hogy "Európa végre megértette, hogy közös felelősség megvédenie keleti határainkat".

"A keleti határtérségnek kulcsszerepet kell játszania az EU védelmi projektjeiben. Feladatunk biztosítani, hogy ez a kérdés a napirend elején szerepeljen, és ezt megértsék uniós szinten" - hangoztatta Petteri Orpo finn kormányfő. Az európai országok - mint mondta - már elfogadtak egy úgynevezett fehér könyvet az EU védelméről, és megállapodtak egy annak fejlesztését szolgáló ütemtervről is, ideértve az úgynevezett zászlóshajó projekteket.

"Abból indulok ki, hogy (a zászlóshajó projekteket) elfogadták. A következő kérdés aztán az, hogy ezeket miként részesítik előnyben az EU-n belül, például ami a források előteremtését illeti" - tette hozzá Orpo újságíróknak nyilatkozva.

