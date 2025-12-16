Kimondta a hírszerzési vezető: Európa már a háború küszöbén van

  • Megjelenítés
Portfolio
A brit titkosszolgálat, az MI6 új, első női vezetője, Blaise Metreweli első beszédében „agresszív, expanzionista és revizionista” fenyegetésnek nevezte Oroszországot – írja a Reuters.

Metreweli beszédében kétségbe vonta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valóban békét akar.

Megrendítőnek tartom, hogy Putyin történelmi téveszméi és a tisztelet iránti kompromittált vágya miatt százezrek haltak meg, és az áldozatok száma napról napra nő. Elhúzza a tárgyalásokat, és a háború költségeit a saját lakosságára hárítja

– fogalmazott a „C” kódnévvel illetett hírszerzési vezető.

Megjegyezte, Oroszország soha ne kételkedjen Ukrajna „kitartó” brit támogatásában, és hogy Nagy-Britannia fenntartja az Ukrajna érdekében gyakorolt nyomást.

Metreweli azt vetette Moszkva szemére, hogy „a háború küszöbén” lévő taktikákat gyakorol. Hibrid műveletekkel, többek között kibertámadásokkal, repülőterek és katonai bázisok környékén feltűnő drónokkal okozott zavarkeltéssel, tengeri és tenger alatti „agresszív tevékenységekkel”, gyújtogatásokkal, szabotázsokkal és propagandaműveletekkel vádolta meg Oroszországot.

A káosz exportja a nemzetközi szerepvállalás orosz megközelítésének jellemzője, nem pedig hibája, és készen kell állnunk arra, hogy ez mindaddig folytatódni fog, amíg Putyin nem kényszerül arra, hogy megváltoztassa számításait

– fogalmazott az MI6 új vezetője.

Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat

Címlapkép forrása: Kirsty Wigglesworth - Pool / Getty Images

