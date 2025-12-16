  • Megjelenítés
FONTOS Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Rágalmazást kiáltott Donald Trump: akkora pert akaszt a brit közmédia nyakába, hogy azt alig tudnák kiköhögni
Globál

Rágalmazást kiáltott Donald Trump: akkora pert akaszt a brit közmédia nyakába, hogy azt alig tudnák kiköhögni

MTI
|
Portfolio
5 milliárd dollárra szóló kártérítési pert indított a BBC ellen Donald Trump amerikai elnök azon a címen, hogy a brit közszolgálati médiatársaság félrevezetően ismertette a Capitolium 2021. január 6-i ostroma előtt elmondott beszédét.

A Trump által követelt kártérítési összeg csaknem pontosan megfelel a BBC nagy-britanniai működését finanszírozó előfizetési díjból befolyt összegnek. (Az úgynevezett licence fee 3,8 milliárd fontot hozott a konyhára legutóbb, ami 65%-a a BBC összes éves bevételének.)

Az amerikai elnök ráadásul benyújtott egy másik keresetet is további 5 milliárd dollárra az amerikai kereskedelmi előírások megsértése címén,

így a teljes perösszeg potenciálisan elérheti a 10 milliárd dollárt (azaz 7,5 milliárd fontot).

Keddi brit médiabeszámolók szerint Trump azzal indokolta a Floridában indított jogi eljárást, hogy a BBC "szándékosan, rosszakaratú és csalárd módon" szerkesztette meg a szóban forgó beszédet, és így hamis benyomás keletkezett a beszéd tartalmáról.

Még több Globál

Riadót fújtak a kutatók: szinte totálisan eltűnhet a természeti jelenség, ha nem lép az emberiség

Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Kimondta a hírszerzési vezető: Európa már a háború küszöbén van

Az ügy előzményeként az utóbbi hetekben kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét.

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án, az elnök beszédének napján megrohamozta Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat. Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump "harcra" szólította fel híveit.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője az ügy kipattanása után bejelentette lemondását, és a BBC hivatalosan elismerte, hogy a beszéd szerkesztésének módja miatt az a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a Capitolium megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának november végi meghallgatásán elnézést kért a történtekért, és ezt az amerikai elnöknek írt személyes levelében külön is megtette.

Shah ugyanakkor megalapozatlannak nevezte a rágalmazási vádakat,

amelyeket az amerikai elnök fogalmazott meg a médiatársasággal szemben, és vitatta a Trump által már akkor kilátásba helyezett kártérítési eljárás jogi megalapozottságát.

A BBC elnöke közölte, hogy a médiatársaság "elszántan szembeszáll" ezekkel a vádakkal, ha valóban bírósági eljárás indulna a cég ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility