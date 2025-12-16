Rágalmazást kiáltott Donald Trump: akkora pert akaszt a brit közmédia nyakába, hogy azt alig tudnák kiköhögni

A Trump által követelt kártérítési összeg csaknem pontosan megfelel a BBC nagy-britanniai működését finanszírozó előfizetési díjból befolyt összegnek. (Az úgynevezett licence fee 3,8 milliárd fontot hozott a konyhára legutóbb, ami 65%-a a BBC összes éves bevételének.)
Az amerikai elnök ráadásul benyújtott egy másik keresetet is további 5 milliárd dollárra az amerikai kereskedelmi előírások megsértése címén,
így a teljes perösszeg potenciálisan elérheti a 10 milliárd dollárt (azaz 7,5 milliárd fontot).
Keddi brit médiabeszámolók szerint Trump azzal indokolta a Floridában indított jogi eljárást, hogy a BBC "szándékosan, rosszakaratú és csalárd módon" szerkesztette meg a szóban forgó beszédet, és így hamis benyomás keletkezett a beszéd tartalmáról.
Az ügy előzményeként az utóbbi hetekben kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét.
Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án, az elnök beszédének napján megrohamozta Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.
A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat. Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump "harcra" szólította fel híveit.
Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője az ügy kipattanása után bejelentette lemondását, és a BBC hivatalosan elismerte, hogy a beszéd szerkesztésének módja miatt az a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a Capitolium megrohamozására biztatta volna támogatóit.
Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának november végi meghallgatásán elnézést kért a történtekért, és ezt az amerikai elnöknek írt személyes levelében külön is megtette.
Shah ugyanakkor megalapozatlannak nevezte a rágalmazási vádakat,
amelyeket az amerikai elnök fogalmazott meg a médiatársasággal szemben, és vitatta a Trump által már akkor kilátásba helyezett kártérítési eljárás jogi megalapozottságát.
A BBC elnöke közölte, hogy a médiatársaság "elszántan szembeszáll" ezekkel a vádakkal, ha valóban bírósági eljárás indulna a cég ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bankot alapít a PayPal
Minő véletlen: PayPal Bank lesz a neve.
Otthon Start: két újabb lakásfejlesztést nyilvánít kiemelt beruházássá a kormány
Az egyik Budapest XIII., a másik a XVIII. kerületében található.
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Területi engedmények csak biztonsági garanciákért cserébe.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne
Tagság nélkül is vonatkozna az 5-ös cikkely a megtámadott országra.
Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
A Corvinus professzorának cikke.
Trump: "Sosem volt még ilyen közel a béke!"
Még az európai vezetőket is megdicsérte az amerikai elnök.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.