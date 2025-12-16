  • Megjelenítés
Riadót fújtak a kutatók: szinte totálisan eltűnhet a természeti jelenség, ha nem lép az emberiség
Globál

Riadót fújtak a kutatók: szinte totálisan eltűnhet a természeti jelenség, ha nem lép az emberiség

MTI
|
Portfolio
A világ gleccsereinek körülbelül a fele, de akár a 90 százaléka is végleg eltűnhet az évszázad végére, függően a globális felmelegedés ütemétől és az éghajlatváltozás kezelésére hozott intézkedésektől - közölte a zürichi ETH egyetem egyik kutatócsoportja a Nature Climate Change című folyóiratban most megjelent tanulmányában.

A Lander Van Tricht gleccserkutató vezette csoport 211 490 gleccser körvonalait vizsgálta meg egy globális műholdas adatbázis segítségével annak érdekében, hogy

meghatározzák, melyik évben tűnhet el a legtöbb gleccser;

továbbá számítógépes modellek segítségével értékelték az iparosodás korai szakaszának szintjéhez képest 1,5-4 Celsius-fokos globális felmelegedéssel járó forgatókönyveket.

Megállapításuk szerint a gleccserek eltűnésének jelenleg tapasztalható csökkenése – amely mintegy ezerre tehető évente – valószínűleg fel fog gyorsulni, így 2041-re akár meg is duplázódhat még akkor is, ha a felmelegedés mértékét a 2015-ös párizsi klímaegyezmény célkitűzésének megfelelően sikerülne a 1,5 Celsius-fokos küszöbértékre korlátozni.

Még több Globál

Videón, ahogy könyörtelenül lecsap az amerikai hadsereg: meredeken nő a halottak száma Trump katonai akciójában

Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Jöhet a fegyverszünet karácsonykor? – Bejelentést tett Zelenszkij

A jelenlegi előrejelzések szerint az évszázad végéig 2,7 Celsius-fokkal emelkedhet meg a Földön mért átlaghőmérséklet. Ez a gleccserkutatók szerint azt eredményezheti, hogy

2040 és 2060 között körülbelül 3 ezer gleccser tűnik el évente.

Kiemelték ugyanakkor, hogy a 2,7 Celsius-fokos emelkedés esetén 2100-ra a gleccsereknek csak az egyötöde, azaz 43 852 maradna fenn; míg a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása, egy 4 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés esetén akár 4 ezer gleccser is eltűnhetne évente. Ez azzal járna, hogy

az évszázad végére mindössze 9 százaléka maradna meg a világ jelenleg ismert gleccsereinek.

Lander Van Tricht az adatokat értékelve arra figyelmeztetett, hogy

minden egyes gleccser eltűnése jelentős helyi következményekkel járhat még akkor is, ha az olvadáshoz való hozzájárulása csekély.

Hozzátette, hogy a folyamat gyorsasága a földrajzi régiók elhelyezkedésétől függően eltérő, de az Alpokban és a szubtrópusi Andokban található kisebb gleccserek fele két évtizeden belül így is eltűnhet, jelentős negatív hatást gyakorolva az érintett régiók turizmusára és kulturális életére egyaránt.

A tanulmány szerzői ezért arra hívták fel a döntéshozók figyelmét, hogy "eredményeik aláhúzzák egy ambiciózus klímapolitika sürgősségét".

Kapcsolódó cikkünk

A globális felmelegedés hatása az El Niño/La Niña jelenségre: jelentős változások küszöbén állunk?

Váratlan fordulat: sokkal hamarabb megboríthatja a csapadékviszonyokat a klímaváltozás, mint ahogy várták

Bejelentették a szörnyű hírt: 2025-ben történik meg az, amitől a tudósok évek óta tartanak

Ambícióból ötös, végrehajtásból elégséges? A COP30 megmutatta, hogy ideje a tettek mezejére lépni

Teljes kudarc a COP30 klímakonferencia - Hazamennek a delegáltak, pedig még meg se született a döntés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Kimondta a Kreml: a béketárgyalások "sarokkövében" enged Zelenszkij – Lesz béke karácsonyig?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility