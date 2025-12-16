Titkos felvételeket zárolt a pentagon: rejteget valamit az amerikai hadsereg?

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kedden közölte, hogy nem tervezik nyilvánosságra hozni a szeptember 2-án a Karib-tengeren, egy feltételezett drogcsempész-hajó ellen végrehajtott csapásról készült vágatlan felvételt - írja a Reuters.

"A Védelmi Minisztérium régóta fennálló gyakorlatának megfelelően természetesen nem fogjuk kiadni a szigorúan titkos, teljes, vágatlan videót a nagyközönségnek" – mondta Hegseth a Capitoliumban újságíróknak.

Hegseth és Marco Rubio külügyminiszter kedden a szenátus valamennyi tagját tájékoztatta. A törvényhozók részletes felvilágosítást követeltek a három és fél hónapja tartó műveletekről. Ezek során több mint húsz csapást mértek Venezuela partjainál hajókra, és több mint nyolcvanan vesztették életüket.

Az üggyel kapcsolatos aggodalmak akkor erősödtek fel, amikor kiderült, hogy

a műveletet irányító parancsnok szeptember 2-án egy sikeres találat után második alkalommal is rálőtt egy hajóra, végezve két túlélővel.

A demokraták a szenátusi tájékoztató után arra panaszkodtak, hogy az túl rövid volt, és a Trump-adminisztráció tisztségviselői nem készültek fel a kérdések érdemi megválaszolására.

"Az adminisztráció üres kézzel érkezett erre a tájékoztatóra" – jelentette ki Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője. "Nem tudjuk, mi a végső cél. Az elnök egyszer ezt mondja, másszor azt, és önmagának is ellentmond."

A republikánusok többsége támogatta Trump intézkedéseit, amelyekkel az adminisztráció állítása szerint az amerikaiak életét követelő kábítószer-kereskedelmet kívánják visszaszorítani.

Lindsey Graham republikánus szenátor a venezuelai vezetés leváltását sürgette. Szerinte rossz fényt vetne az Egyesült Államokra, ha egy ilyen hosszú és kiterjedt műveletsorozat után Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmon maradna.

"Ha Maduro valóban az, akinek mondják – és én hiszek nekik –, akkor mennie kell. Az Egyesült Államok politikájának annak kell lennie, hogy mindezek végén ő már ne legyen a helyén" – mondta Graham újságíróknak.

