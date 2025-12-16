Vége az ingyen turistáskodásnak: jövőre már fizetnünk kell, ha meg akarjuk nézni a világhírű látványosságot

Január 7-től a turistáknak kéteurós belépőjegyet kell váltaniuk Olaszországban a Trevi-kúthoz is, a rómaiak azonban továbbra is ingyen látogathatják a híres műemléket - számolt be róla kedden a Corriere della Sera olasz napilap.

A város vezetése jelentős bevételt remél a lépéstől. A Trevi-kútnál egy éve már korlátozták a látogatószámot a nagy forgalomra tekintettel: egyszerre csak 400 látogatót engedtek a közelébe. Januártól két bejáratot alakítanak ki, egyet a turistáknak, egyet pedig a rómaiaknak.

A kéteurós (770 forintos) jegyet készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet majd fizetni.

Alessandro Onorato, a főváros idegenforgalmi illetékese elmondta, hogy a belépőjegy bevezetésével a híres műemléket, Niccolo Salvi 17. századi barokk alkotását is védeni akarják. A jegybevételből pedig a fejlesztéseket és szolgáltatásokat fogják finanszírozni.

A város az első félévben mintegy 5,3 millió látogatóval számol, ezzel a Trevi-kút a Colosseum után Róma második leglátogatottabb műemléke lehet.

A Trevi-kutat Federico Fellini Az édes élet című filmje tette világhírűvé, amelyben Anita Ekberg fürdött éjszaka a szökőkútban. Egy hiedelem szerint, aki vissza akar térni Rómába, annak válla felett egy érmét kell beledobnia a szökőkút vizébe. Sok turista a tilalom ellenére meg is akar mártózni a kút vizében, amit a helyi hatóságok 450 eurós (173 ezer forintos) bírsággal próbálnak megakadályozni.

Címlapkép forrása: Shutterstock