Béketárgyalás: napokon belül találkoznak Amerika és Oroszország képviselői

Mivel Trump elnök kísérletei a harcok lezárására eddig nem hoztak áttörést, az Egyesült Államok fokozta a nyomást Ukrajnán, hogy tegyen olyan engedményeket, amelyek lezárhatnák a háborút. A tervek még változóban vannak, de ha a találkozóra valóban sor kerül ezen a hétvégén, az amerikai kormányzat a legutóbbi tárgyalási forduló eredményeit mutatná be az orosz tisztviselőknek, akik eddig alig engedtek követeléseikből - írja a Politico.
Az egyik forrás szerint az orosz delegáció tagja lesz Kirill Dmitrijev, Oroszország szuverén vagyonalapjának vezetője. Az amerikai oldalt Steve Witkoff, a Trump-kormányzat különmegbízottja, valamint Jared Kushner, Trump veje képviselheti.
Witkoff és Kushner a hét elején Berlinben maratoni tárgyalásokat folytattak ukrán és európai tisztviselőkkel az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról, területi engedményekről és más kérdésekről, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorolt Kijevre a háború lezárása érdekében. Az Egyesült Államok egy olyan kölcsönös védelmi ígéretet ajánlott fel, amely hasonló a NATO-tagoknak adott vállalásokhoz, miközben Ukrajna visszalépett attól a követelésétől, hogy azonnal csatlakozzon a transzatlanti szövetséghez.
A Trump-kormányzat tisztviselői úgy vélik, hogy Oroszország végül elfogadná a nyugati biztonsági garanciákat és Ukrajna EU-tagságát egy végső megállapodás részeként - írja a Politico. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban szerdán semmi jelét nem adta annak, hogy feladta volna azt a törekvését, amely gyakorlatilag Ukrajna szuverén államként való létezésének felszámolására irányul. Moszkvában, vezető védelmi tisztviselők előtt felszólalva Putyin kijelentette: Oroszország nem hátrál meg azon küldetésétől, hogy „felszabadítsa történelmi földjeit”, és azt jósolta, hogy a Kijevet támogató európai „disznók” végül elveszítik hatalmukat.
Az egyik forrás szerint Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója, Rusztem Umerov várhatóan találkozik az amerikai delegációval az amerikai–orosz egyeztetés előtt, hozzátéve, hogy a tervek továbbra is rugalmasak.
Az európai vezetők az elmúlt két hét jelentős részét egyeztetésekkel töltötték, hogy konkrét terveket dolgozzanak ki Ukrajna biztonsági garanciáira, beleértve egy demilitarizált övezetet a jelenlegi frontvonalak mentén, valamint csapatfelajánlásokat az ukrán erők kiképzésére és egy esetleges tűzszünet ellenőrzésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
