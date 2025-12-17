Észtország már készül az Oroszország elleni háborúra: épülnek a bunkerek a határon!

Észtország elkezdte szerdán öt bunker építésének előkészítését Oroszországgal közös határán a védelmi beruházásokért felelős tallinni központ beszámolója szerint
ezekkel a védelmi létesítményekkel biztosítanák a balti ország határát esetleges támadásokkal szemben.
A következő hónapokban további 23 ilyen bunkert építenének a határ mentén, 2027 végéig pedig összesen mintegy 600 épülne Észtország északkeleti és délkeleti felében.
E létesítmények mindenekelőtt katonák védelmét szolgálnák akár 152 milliméteres tüzérségi lövedékekkel szemben is.
Emellett hamarosan megkezdődik egy 3,4 kilométer hosszú harckocsiárok építése is.
Észtország, Litvánia és Lettország védelmi vonalakkal akarja erősíteni Oroszországgal közös határát esetleges támadásokkal szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot
A Warner Bros szerint jobb lenne a Netflix-deal.
Váratlan fordulat a tech óriásnál: kulcsfigura távozik, átszervezés jön az MI-fejlesztésben
Fordulóponthoz érkeztek a fejlesztésekben.
Kiderült, hány hajót érinthet Trump Venezuela elleni lépése
Egy elemzőcég szerint.
Céláremelés érkezett az Opusra: közel 12 százalékkal többet érhet a részvény
Az Equilor tette közzé friss elemzését.
A magyar energiaellátás új szakaszba lép: Orbán Viktor tulajdonszerzésről és diverzifikációról beszélt a Portfolio-nak
A magyar miniszterelnök irreális butaságnak nevezte az EU terveit, helyette új magyar lépésekről beszélt.
Oroszország és Európa között vacillál a világ egyik legnagyobb fegyvernagyhatalma
Az ország ipari szereplői titokban találkozhattak az oroszokkal.
Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában
2026 harmadik negyedévében fejeződnek be a javítási munkálatok.
Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek
A320-as repülőgépeknél lehet probléma.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.