Észtország már készül az Oroszország elleni háborúra: épülnek a bunkerek a határon!
Észtország már készül az Oroszország elleni háborúra: épülnek a bunkerek a határon!

MTI
Észtország megkezdte egy kiterjedt határvédelmi rendszer kiépítését Oroszország felé. Az első bunkerek előkészítése már zajlik, 2027 végéig pedig több száz épülne Észtország északkeleti és délkeleti felében.

Észtország elkezdte szerdán öt bunker építésének előkészítését Oroszországgal közös határán a védelmi beruházásokért felelős tallinni központ beszámolója szerint

ezekkel a védelmi létesítményekkel biztosítanák a balti ország határát esetleges támadásokkal szemben.

A következő hónapokban további 23 ilyen bunkert építenének a határ mentén, 2027 végéig pedig összesen mintegy 600 épülne Észtország északkeleti és délkeleti felében.

E létesítmények mindenekelőtt katonák védelmét szolgálnák akár 152 milliméteres tüzérségi lövedékekkel szemben is.

Emellett hamarosan megkezdődik egy 3,4 kilométer hosszú harckocsiárok építése is.

Észtország, Litvánia és Lettország védelmi vonalakkal akarja erősíteni Oroszországgal közös határát esetleges támadásokkal szemben.

