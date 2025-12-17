Fordít egyet a narratíván Moszkva: nem ők akarják megtámadni a NATO-t, a NATO akarja megtámadni Oroszországot

Beluszov szerint mindez arra utal, hogy a szövetség egy Oroszországgal vívott fegyveres konfliktusra készül.

Úgy véli, a NATO tervei alapján erre a 2030-as évek fordulójára kívánnak teljesen felkészülni.

A miniszter hozzátette, hogy szerinte a NATO-blokk hivatalos képviselői ezt a szándékot már többször is nyíltan jelezték.

Beluszov hangsúlyozta: "Nem mi fenyegetünk, hanem minket fenyegetnek."

