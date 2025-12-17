Kiadta a figyelmeztetést a biztonsági főnök: Moszkva segítheti szövetségesét egy katonai invázióban

Caj Ming-jen szerdán azt mondta, hogy Moszkva kész lehet katonai logisztikai támogatást nyújtani Kínának, és egyúttal provokációkat végrehajtani az indo–csendes-óceáni térség más pontjain is, amennyiben Peking erőszakos lépésre szánná el magát Tajvannal szemben. A főigazgató szerint mindez tovább növelné a Tajvant érintő biztonsági kockázatokat.
Az ilyen orosz lépések növelnék a térség komplexitását
– hangsúlyozta Caj a tajvani törvényhozás Külügyi és Védelmi Bizottságának ülésén. Itt a védelmi miniszterrel együtt a Tajvan körüli lehetséges konfliktuszónákról és az ország katonai felkészültségéről számoltak be.
A nemzetbiztonsági főigazgató szerint fokozottan figyelni kell arra, hogy Oroszország folytat-e katonai járőrözést a Tajvani-szorosban, a Nyugat-Csendes-óceán térségében, illetve a japán Mijako-sziget közelében. Úgy véli, az ilyen műveletek tovább bonyolítanák az Egyesült Államok és szövetségesei esetleges válaszlépéseit. Caj elmondta, hogy hivatala nemzetközi hírszerzési együttműködés keretében folyamatosan figyelemmel kíséri a lehetséges kínai–orosz katonai együttműködést. Hozzátette:
idén már csaknem száz hivatalos kétoldalú megbeszélésen vett részt 45 országgal az indo–csendes-óceáni térség biztonsági kérdéseiről.
Wellington Koo védelmi miniszter arról számolt be, hogy Kína erős elégedetlenségét fejezte ki, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a „tajvani vészhelyzettel” kapcsolatban nyilatkozott. Takaicsi november 7-én a japán parlamentben kijelentette: Kína esetleges tajvani katonai fellépése „létét fenyegető” válságot jelentene Japán számára, ami Tokió katonai válaszát is indokolttá tenné. A védelmi miniszter szerint a közelmúltbeli közös kínai–orosz légi járőrözés egyértelmű üzenet volt arról, hogy a két hatalom összehangoltan lép fel az indo–csendes-óceáni térségben.
Címlapkép forrása: I-Hwa Cheng/Bloomberg via Getty Images
