Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben

Donald Trump amerikai elnök teljes tengeri blokádot hirdetett a szankciók alá eső venezuelai olajszállítmányok ellen, ami tovább fokozza a Nicolás Maduro vezette rezsimre nehezedő gazdasági és politikai nyomást - közölte a CNN.

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy

"teljes és átfogó tengeri blokádot" rendel el minden, Venezuelába érkező és onnan induló, szankciók alá eső olajszállító tartályhajó ellen.

A lépés célja a nyomás fokozása a Nicolás Maduro vezette venezuelai rezsim ellen, elsősorban katonai eszközökkel.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt is jelezte, hogy további katonai egységek érkezhetnek Venezuela térségébe, melyek feladata a blokád betartatása lesz.

Az elnök felszólította Venezuelát arra is, hogy adja át az Egyesült Államoknak azokat az olajkészleteket, földterületeket és egyéb vagyontárgyakat, amelyeket állítása szerint korábban "elloptak" Amerikától.

Venezuelát a Dél-Amerika történetében valaha összevont legnagyobb armada veszi körül. Ez csak növekedni fog, és olyan megrázkódtatást okoz nekik, amilyet még soha nem tapasztaltak"

– írta Trump kedd este.

Trump bejegyzésében azzal is megvádolta a "törvénytelen Maduro-rezsimet", hogy az "ellopott" olajból finanszírozza "a kábítószer-terrorizmust, az emberkereskedelmet, a gyilkosságokat és az emberrablásokat".

A blokádot egyes nemzetközi egyezmények háborús cselekménynek tekintik.

Venezuela kormánya keddi nyilatkozatában "agresszív és súlyos fenyegetésnek" minősítette a bejelentést. Közölték, hogy az ország ENSZ-nagykövete haladéktalanul bejelentést tesz "a nemzetközi jog súlyos megsértése" miatt.

Venezuela a világ legnagyobb feltárt olajtartalékaival rendelkezik, ám a nemzetközi szankciók miatt a kitermelés bőven elmarad az ország természeti adottságai által nyújtott lehetőségektől. Az ország olajexportjának jelentős részét Kína vásárolja fel.

Címlapkép forrása: Public Domain

