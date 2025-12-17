Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy
"teljes és átfogó tengeri blokádot" rendel el minden, Venezuelába érkező és onnan induló, szankciók alá eső olajszállító tartályhajó ellen.
A lépés célja a nyomás fokozása a Nicolás Maduro vezette venezuelai rezsim ellen, elsősorban katonai eszközökkel.
Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt is jelezte, hogy további katonai egységek érkezhetnek Venezuela térségébe, melyek feladata a blokád betartatása lesz.
Az elnök felszólította Venezuelát arra is, hogy adja át az Egyesült Államoknak azokat az olajkészleteket, földterületeket és egyéb vagyontárgyakat, amelyeket állítása szerint korábban "elloptak" Amerikától.
Venezuelát a Dél-Amerika történetében valaha összevont legnagyobb armada veszi körül. Ez csak növekedni fog, és olyan megrázkódtatást okoz nekik, amilyet még soha nem tapasztaltak"
– írta Trump kedd este.
Trump bejegyzésében azzal is megvádolta a "törvénytelen Maduro-rezsimet", hogy az "ellopott" olajból finanszírozza "a kábítószer-terrorizmust, az emberkereskedelmet, a gyilkosságokat és az emberrablásokat".
A blokádot egyes nemzetközi egyezmények háborús cselekménynek tekintik.
Venezuela kormánya keddi nyilatkozatában "agresszív és súlyos fenyegetésnek" minősítette a bejelentést. Közölték, hogy az ország ENSZ-nagykövete haladéktalanul bejelentést tesz "a nemzetközi jog súlyos megsértése" miatt.
Venezuela a világ legnagyobb feltárt olajtartalékaival rendelkezik, ám a nemzetközi szankciók miatt a kitermelés bőven elmarad az ország természeti adottságai által nyújtott lehetőségektől. Az ország olajexportjának jelentős részét Kína vásárolja fel.
Címlapkép forrása: Public Domain
