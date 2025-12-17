  • Megjelenítés
Nehezen félreérthető üzenetet küldött Putyin: erre számíthat a világ, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások
Globál

Nehezen félreérthető üzenetet küldött Putyin: erre számíthat a világ, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások

Portfolio
Oroszország katonai eszközökkel fogja „felszabadítani” területét, ha Ukrajna és „gazdái” elutasítják a párbeszédet – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium kiterjesztett ülésén.

Putyin szerint az orosz hadsereg szilárdan tartja a kezdeményezést a teljes frontvonalon, és ebben az évben már 300 települést foglalt el Ukrajnában.

Az orosz elnök hazugságnak és ostobaságnak nevezte az Európa elleni esetleges orosz támadásról szóló állításokat. Megjegyezte, hogy az európai politikusok növelik a „hisztéria fokát”, és „félelmet ültetnek az emberek fejébe” az Oroszországgal való összecsapás elkerülhetetlenségével kapcsolatban.

Putyin említést tett a Burevesztnyik és a Poszeidón nevű új fegyverek sikeres tesztjéről, hozzátéve, hogy az Oresnyiket az év végéig harckészültségbe helyezik.

Az orosz elnök kijelentette, Oroszország el fogja érni katonai céljait, és ha diplomáciával nem megy, katonai eszközökkel teszi ezt.

Még több Globál

Kritikus pillanatba értünk: tömegével vezénylik a frissen képzett katonákat a NATO keleti határára

Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Senki sem tud úgy F-35-ösöket eladni, ahogy Trump: ezt az ajánlatot nehéz lesz visszautasítani

Először is, a különleges katonai művelet céljai kétségtelenül megvalósulnak. Mi inkább ezt tennénk, és a konfliktus kiváltó okait diplomáciai úton kezelnénk. Ha a szembenálló fél és külföldi gazdáik nem hajlandók érdemi tárgyalásokba bocsátkozni, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni történelmi földjeinek felszabadítását. A biztonsági pufferzóna létrehozásának és kiterjesztésének feladatát is következetesen fogják kezelni

– fogalmazott Putyin.

Az orosz elnök kijelentette, nem Oroszország kezdte a háborút Ukrajnában, hanem a Nyugat. Szerinte az amerikai kormányzat szándékosan sodorta háborúba Ukrajnát. Az USA és „európai kísérleti alanyai” biztosak voltak benne, hogy rövid időn belül el tudják pusztítani Oroszországot – jegyezte meg.

Senki másnak nincs akkora hadserege, mint Oroszországnak

– mondta Putyin, hozzátéve, az ukrán fegyveres erők soraiban egyre több a dezertőr, számuk több százezer.

(Forrás: Reuters, TASZSZ)

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Történelmi lépés: az EU most olyat tett Oroszországgal, amire még nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility