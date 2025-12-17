Putyin szerint az orosz hadsereg szilárdan tartja a kezdeményezést a teljes frontvonalon, és ebben az évben már 300 települést foglalt el Ukrajnában.
Az orosz elnök hazugságnak és ostobaságnak nevezte az Európa elleni esetleges orosz támadásról szóló állításokat. Megjegyezte, hogy az európai politikusok növelik a „hisztéria fokát”, és „félelmet ültetnek az emberek fejébe” az Oroszországgal való összecsapás elkerülhetetlenségével kapcsolatban.
Putyin említést tett a Burevesztnyik és a Poszeidón nevű új fegyverek sikeres tesztjéről, hozzátéve, hogy az Oresnyiket az év végéig harckészültségbe helyezik.
Az orosz elnök kijelentette, Oroszország el fogja érni katonai céljait, és ha diplomáciával nem megy, katonai eszközökkel teszi ezt.
Először is, a különleges katonai művelet céljai kétségtelenül megvalósulnak. Mi inkább ezt tennénk, és a konfliktus kiváltó okait diplomáciai úton kezelnénk. Ha a szembenálló fél és külföldi gazdáik nem hajlandók érdemi tárgyalásokba bocsátkozni, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni történelmi földjeinek felszabadítását. A biztonsági pufferzóna létrehozásának és kiterjesztésének feladatát is következetesen fogják kezelni
– fogalmazott Putyin.
Az orosz elnök kijelentette, nem Oroszország kezdte a háborút Ukrajnában, hanem a Nyugat. Szerinte az amerikai kormányzat szándékosan sodorta háborúba Ukrajnát. Az USA és „európai kísérleti alanyai” biztosak voltak benne, hogy rövid időn belül el tudják pusztítani Oroszországot – jegyezte meg.
Senki másnak nincs akkora hadserege, mint Oroszországnak
– mondta Putyin, hozzátéve, az ukrán fegyveres erők soraiban egyre több a dezertőr, számuk több százezer.
(Forrás: Reuters, TASZSZ)
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Nehezen félreérthető üzenetet küldött Putyin: erre számíthat a világ, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások
Az orosz elnök szerint az orosz hadsereg a legnagyobb a világon.
