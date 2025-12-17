Nemzetbiztonsági szakértők szerint szabotázsakciókra kell készülni, az európai gázellátás harmada van veszélyben

Norvégia - amely Európa egyik legfontosabb földgázszállítója - nemzetbiztonsági szervei szerint az ukrajnai háború és a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt
egyre nagyobb szabotázsveszélynek van kitéve.
A Reuters beszámolója alapján a szervezet által készített friss felmérés rámutatott, hogy a norvég energetikai infrastruktúra jelenlegi helyreállítási rendszerét elsősorban viharok és műszaki hibák kezelésére tervezték. Nem alkalmas azonban arra, hogy egyszerre több, összehangolt szabotázsakció következményeit is kezelje.
Ha az energiarendszer leáll, Norvégia rövid időn belül megbénul
– jelentette ki Kjetil Lund, az NVE főigazgatója.
Az áram a földgázkitermelésben, szállításban is fontos szerepet kap, hiszen ezen folyamatokat is villamos energiával biztosítják. Ezért egy ilyen eset nemcsak a norvégokat érintené érzékenyen, hanem az Európai Uniót is, ugyanis a földgázellátásának nagyjából egy harmada onnan érkezik.
A nemzetbiztonsági jelentés szerint ezért a hálózatüzemeltetőknek frissíteniük kell vészhelyzeti terveiket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy biztosítaniuk kell a szükséges szakembergárdát, a megfelelő szaktudást és az elegendő alkatrészkészletet ahhoz, hogy egyidejű, súlyos incidenseket is képesek legyenek hosszabb távon kezelni.
A javasolt szabályozás azonban nem csak többlet munkával, hanem magasabb költségekkel is járna. A számítások szerint így átlagos háztartás évente körülbelül 300 koronával, vagyis mintegy 10 ezer forinttal fizethet többet a hálózathasználati díjakban.
A megnövekedett költségeket a nagyobb közbiztonság előnyeivel kell összevetni
– tette hozzá Lund.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
