Pénteken évértékelőt tart Putyin - Kiderült, mit nem lesz szabad a sajtónak
Pénteken évértékelőt tart Putyin - Kiderült, mit nem lesz szabad a sajtónak

Szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak Vlagyimir Putyin idei évértékelő rendezvényére: a médiaképviselők nem vihetnek be transzparenst, zászlót, élelmiszert és elektromos cigarettát a helyszínre - tudósított a Mk.ru.

Az újságírókat emlékeztették, hogy plakátokat csak A4-es vagy annál kisebb méretben használhatnak. Ezt a korlátozást egyébként minden évben alkalmazzák, hogy ne akadályozzák a fotósok és operatőrök munkáját.

A tiltott tárgyak listáján palackok, egyéb tárolóedények, nagyméretű csomagok, lézermutatók, zseblámpák és léggömbök is szerepelnek.

Nem engedélyezik személyi közlekedési eszközök – például hoverboardok, elektromos rollerek és kerékpárok – bevitelét sem, ahogyan háziállatokat sem lehet bevinni a helyszínre.

Az évértékelő műsor december 19-én, magyar idő szerint reggel kilenckor kezdődik. Az idei rendezvény az elnöki forródrótot és a hagyományos sajtótájékoztatót ötvözi.

