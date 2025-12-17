Új részletek derültek ki 2025 legnagyobb légicsatájáról: több nyugati vadászgép hullott, mint eddig tudtuk

2025 első felében súlyos konfliktus robbant ki India és Pakisztán között, a vita pedig május elején az év legnagyobb légicsatáját eredményezte. Május 6-ról 7-re virradóra több tucat vadászgép részvételével zajlott az éj leple alatt az ütközet, ez

mintegy ötvenkét percig tartott, és az indiai légierő több vadászgépet is elveszített.

A jelentés szerint a BS-001, BS-021, BS-022 és BS-027 szériaszámú Rafale típusú harci repülőgépekről van szó. Az újság ezeket az infókat elektronikusan elfogott üzenetváltásokból szerezték, nem sokkal később pedig a nyílt forráskódú adatok is megerősítették.

A légicsatát követően sorra bukkantak fel a közösségi médiában azok a felvételek, amelyek a nyugati gyártmányú vadászgépek megsemmisülését bizonyították. Újdelhi nem ismerte el nyilvánosan ezeket, bár hónapokkal később a légierő beszélt bizonyos veszteségekről. A világ legnépesebb országa igyekezett homályosan fogalmazni és a lehető legkevesebb információt elárulni.

Az április végi, Kasmírban elkövetett iszlamista terrortámadás után India és Pakisztán között az egyéként is feszült helyzet rendkívül elmérgesedett, ez vezetett a „Dél-Ázsiában látott, valaha volt legjelentősebb látótávolságon túl vívott légicsatájához”. A Key Aero cikkében ezeket az információkat a pakisztáni légierő parancsnoka is megerősíti, aki azt is elmondta, hogy „többet is kilőhettek volna”, de „visszafogták magukat”, mivel eszkalációhoz vezetett volna egy ennél is súlyosabb csapás. A világsajtóban nagy figyelmet kapott, hogy ezen kívül más, szovjet-orosz típusok is áldozatául estek az összecsapásnak. Fontos hozzátenni, hogy ezekhez az állításokhoz továbbra sem csatoltak képi bizonyítékot, ezért érdemes azokat fenntartásokkal kezelni.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 07. Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

Címlapkép forrása: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images