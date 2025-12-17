Új részletek derültek ki 2025 legnagyobb légicsatájáról: több nyugati vadászgép hullott, mint eddig tudtuk

2025 első felében súlyos konfliktus robbant ki India és Pakisztán között, a vita pedig május elején az év legnagyobb légicsatáját eredményezte. Május 6-ról 7-re virradóra több tucat vadászgép részvételével zajlott az éj leple alatt az ütközet, ez
mintegy ötvenkét percig tartott, és az indiai légierő több vadászgépet is elveszített.
A jelentés szerint a BS-001, BS-021, BS-022 és BS-027 szériaszámú Rafale típusú harci repülőgépekről van szó. Az újság ezeket az infókat elektronikusan elfogott üzenetváltásokból szerezték, nem sokkal később pedig a nyílt forráskódú adatok is megerősítették.
A légicsatát követően sorra bukkantak fel a közösségi médiában azok a felvételek, amelyek a nyugati gyártmányú vadászgépek megsemmisülését bizonyították. Újdelhi nem ismerte el nyilvánosan ezeket, bár hónapokkal később a légierő beszélt bizonyos veszteségekről. A világ legnépesebb országa igyekezett homályosan fogalmazni és a lehető legkevesebb információt elárulni.
Az április végi, Kasmírban elkövetett iszlamista terrortámadás után India és Pakisztán között az egyéként is feszült helyzet rendkívül elmérgesedett, ez vezetett a „Dél-Ázsiában látott, valaha volt legjelentősebb látótávolságon túl vívott légicsatájához”. A Key Aero cikkében ezeket az információkat a pakisztáni légierő parancsnoka is megerősíti, aki azt is elmondta, hogy „többet is kilőhettek volna”, de „visszafogták magukat”, mivel eszkalációhoz vezetett volna egy ennél is súlyosabb csapás. A világsajtóban nagy figyelmet kapott, hogy ezen kívül más, szovjet-orosz típusok is áldozatául estek az összecsapásnak. Fontos hozzátenni, hogy ezekhez az állításokhoz továbbra sem csatoltak képi bizonyítékot, ezért érdemes azokat fenntartásokkal kezelni.
Címlapkép forrása: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images
Nemzetbiztonsági szakértők szerint szabotázsakciókra kell készülni, az európai gázellátás harmada van veszélyben
A lakossági fizeti az árát: így is, úgy is.
Évtizedekig hallgattak róla, most megnyílt a föld Budapest ikonikus terén
A Liszt Ferenc téri hasadékok emlékeztetnek a város szomorú múltjára.
Nagy leállás jön az MBH Banknál szilveszterkor, íme a részletek
Újévkor egy sor szolgáltatás leáll.
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
Optimizmus nélkül zárja az évet Európa gazdasági motorja.
Energetika, védelmi ipar, nemzetközi és magyar nagyvállalatok: ezekre koncentrál ma az ING Bank Magyarországon
Bogdán Krisztinát, az ING Bank vezérigazgatóját kérdeztük.
Különleges a kormány legújabb adócsökkentési programja (Interjú)
Gerlaki Bence adóügyi államtitkár adott exkluzív interjút lapunknak.
A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal
Mélyítik az együttműködést.
Megtörte a csendet Joe Biden: ha ez így megy tovább, Oroszország és Kína lesznek a világ vezetői
Ki fogja vezetni a világot?
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.