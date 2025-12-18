Döbbenetes Epstein-felvételek szivárogtak ki

Demokrata párti képviselők újabb, Jeffrey Epstein néhai szexuális bűnöző hagyatékából származó fotókat hoztak nyilvánosságra, egy nappal azelőtt, hogy az igazságügyi minisztériumnak közzé kell tennie a pénzember elleni nyomozás titkosítatlan iratait.

A csütörtökön közzétett legújabb képek között közeli felvételek is vannak egy női testről – mellkasról, lábfejről, nyakról és hátról –, amelyre fekete tintával a Lolita című regény mondatait írták. A könyv egy férfi megszállottságát mutatja be egy 12 éves kislány iránt. A fotók között orosz, marokkói, olasz, cseh, dél-afrikai, ukrán és litván nők kitakart személyi igazolványai is szerepelnek, valamint egy késő esti üzenetváltás, amelyben lányok küldéséről egyezkednek egy "j" jelölésű személy számára, fejenként ezer dolláros díjért.

A most nyilvánosságra hozott 68 fénykép annak a mintegy 95 ezer fotónak a része, amelyet Epstein hagyatéka adott át a képviselőházi felügyeleti bizottságnak.

A demokraták már a múlt héten is megosztottak 19 képet, amelyek egy részén Donald Trump jelenlegi elnök látható. Trump az ügyet jelentéktelennek minősítette.

Az újabb felvételeken Bill Gates, a Microsoft alapítója, Noam Chomsky nyelvész és politikai gondolkodó, valamint Steve Bannon, Trump egykori tanácsadója is feltűnik. A bizottság demokrata tagjai közölték, hogy a most közzétett fotókat kifejezetten azért válogatták össze, hogy a közvélemény képet kapjon Epstein kapcsolatrendszerének kiterjedtségéről és rendkívül nyugtalanító tevékenységéről.

A demokraták hozzátették, hogy még több ezer fényképet elemeznek. Robert Garcia kaliforniai képviselő, a felügyeleti bizottság demokrata vezetője kijelentette, hogy folytatják a fotók és dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.

Szerinte az új képek további kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, pontosan milyen iratok és bizonyítékok vannak az igazságügyi minisztérium birtokában.

Garcia követelte, hogy vessenek véget a szerinte a Fehér Házból irányított eltussolásnak, és az Epstein-aktákat azonnal hozzák teljes terjedelmükben nyilvánosságra. A Fehér Ház a Reuters megkeresésére egyáltalán nem reagált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images