Kiderült, hogyan akarja megvédeni Amerika Ukrajnát az oroszoktól: itt vannak a részletek

A tervek szerint a háború utáni elrettentés első vonalát egy mintegy 800 ezres létszámú ukrán hadsereg alkotná. Ezt a szövetségesek folyamatosan látnák el modern fegyverzettel és kiképzéssel. Az Egyesült Államok hírszerzési és megfigyelési támogatást nyújtana a békemegállapodás esetleges megsértésének – köztük az orosz álcázott műveleteknek – a feltárására.

Európai országok katonái is állomásoznának Ukrajnában, a frontvonaltól távolabb, támogató szerepben.

A többrétegű megközelítés és az amerikai elköteleződés Kijevben és több európai fővárosban is bizakodást kelt. Amerikai tisztviselők szerint a tervezett garanciák a NATO 5. cikkében rögzített kollektív védelmi kötelezettséghez hasonlóak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megerősítette, hogy Washington ígéretet tett: a kongresszus szavazni fog a garanciacsomagról, ami jogilag kötelező erővel ruházná fel azokat.

Számunkra alapvető fontosságú, hogy a Kongresszus megszavazza. Másodszor, hogy olyan legyen, mint a NATO 5. cikkelye. Harmadszor, hogy tudjuk, hogyan reagálnak a partnereink, ha Oroszország újra támadna

– mondta Zelenszkij.

Egyelőre kérdéses, hogy Vlagyimir Putyin elfogadja-e ezeket a biztonsági intézkedéseket. Az orosz elnök korábban többször is elutasította NATO-tagállamok csapatainak ukrajnai jelenlétét, és a Kreml az ukrán fegyveres erők létszámának és képességeinek szigorú korlátozását követelte. Putyin a területi engedmények kérdésében sem mutat kompromisszumkészséget. Szerdán megismételte, hogy Oroszország céljait tárgyalások útján vagy „katonai eszközökkel” fogja elérni. Ugyanakkor Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes bizakodóan nyilatkozott, mondván, „a válság megoldásának küszöbén állunk”.

Donald Trump amerikai elnök szintén arról beszélt, hogy a háború tárgyalásos lezárása „közelebb van, mint valaha”, és jelezte: szerinte Ukrajnának bizonyos területeket kellene átengednie Oroszországnak. Zelenszkij azonban csütörtökön leszögezte, hogy Ukrajna nem áll készen a Donbaszból történő csapatkivonásra.

Ha a harcok újra fellángolnának, az ukrán hadsereg jelentené az első védelmi vonalat.

A szövetségesek először diplomáciai eszközökkel próbálnák megfékezni az eszkalációt. Ha ez nem járna sikerrel, néhány napon belül – amerikai támogatással – katonai segítséget is nyújtanának.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images